IU pide que la comisión de investigación del Palacio de Ferias se reúna

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Antequera, Fran Matas, pidió ayer la convocatoria "urgente" de una sesión de trabajo de la comisión de investigación que se aprobó crear en 2015 sobre el frustrado proyecto de construcción del Palacio de Ferias de Antequera. Matas sostuvo ayer que desde que se aprobó la moción presentada por la coalición de izquierdas no se había avanzado en el desarrollo de la misma para conocer qué ocurrió con esas obras y qué llevó a que no se concluyesen, por lo que todavía no se pudo determinar si hubo algún tipo de responsabilidad política en las mismas.

El edil indicó que todavía no se habían aportado la documentación que considera que falta en el expediente, como serían algunas certificaciones de las obras realizadas y el certificado de titularidad de la parcela sobre la que se llevó a levantar la nave y parte de las instalaciones anexas al Palacio de Ferias. Además, también puso de manifiesto los daños que se habrían ocasionado sobre la parte la construida, cifrando los mismos en unos 2 millones de euros, a los que habría que sumar otros 9 millones de euros que se estima que serían necesarios para finalizarlos. El actual Gobierno del Partido Popular apuntó a la responsabilidad de los gobernantes del PSOE.