Idilio rondeño con los asiáticos

La ciudad del Tajo es uno de los grandes focos de atracción del turismo monumental en Andalucía, algo que los turistas de procedencia asiática hace años que descubrieron, aunque en los últimos años se está produciendo un notable incremento y también crece de manera exponencial aquellos que llegan a la ciudad de forma individual y no en grupos organizados. El casco antiguo rondeño es habitual verlo lleno de chinos, japoneses o coreanos, paseando por sus calles junto a sus teléfonos y cámaras, que son sus inseparables compañeros de viaje para tomar imágenes de cualquier rincón por el que puedan pasar.

Según los datos que se manejan desde Turismo de Ronda, los turistas de origen chino representan sobre un 45% del total de asiáticos, alrededor de un 40% proceden de Corea del Sur y un 15% son japoneses. En cuanto al idilio de estos turistas con Ronda, los responsables turísticos son rotundos a la hora de especificar los motivos: toros, flamenco, monumentos y naturaleza. En este caso, los llamados tópicos funcionan y es habitual verles fotografiarse junto a todo lo relacionado con el mundo del toro en la ciudad, como son las estatuas de toreros, banderilleros, toros o en el propio coso rondeño.

En el Parador de Turismo ya representan casi un 50% del total de su ocupación

Mientras tanto, algunos de los profesionales que trabajan con estos turistas apuntan a que las diferencias entre ambas culturas son otro de los aspectos que les atrae para visitar España. "Todo lo que te resulta desconocido atrae", explica uno de los guías que acompaña a estos grupos en su recorrido por la ciudad. Cada vez es también más frecuente ver a pequeños grupos o parejas que llegan con sus maletas y pernoctan en la ciudad, siendo este tipo de turista uno de los grandes objetivos como destino, ya que suelen contar con un alto poder adquisitivo.

De hecho, desde Turismo tienen a estos potenciales viajeros en el punto de mira, por lo que tienen previsto acudir a ferias turísticas en China, Japón y Corea del Sur, estando una de ellas dedicada a viajeros de lujo. No obstante, de momento no suelen realizar pernoctaciones muy prolongadas y en muchos casos se trata de una sola noche, aunque la media de la ciudad no es mucho más elevada.

No obstante, en algunos establecimientos emblemáticos, como es el caso del Parador de Turismo, ya representan casi un 50% de la ocupación que se registra. Por otro lado, desde el departamento municipal de Turismo esperan que pronto el turismo de compras también pueden incorporarse de forma mucho más presente para este sector. Y es que se trata de viajeros que suelen destinar una parte de su previsión de gasto a este apartado y optar por marcas muy conocidas. Un apartado que va igualmente vinculado al crecimiento de los viajes de grupos reducidos.