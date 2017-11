Inspección sorpresa del Defensor del Pueblo a Archidona

El Defensor del Pueblo ha enviado a un equipo a la prisión de Archidona para revisar "por sorpresa" las condiciones en las que se encuentran los inmigrantes que han sido alojados en el centro penitenciario aún por inaugurar ante la imposibilidad de trasladarlos a los CIE, que no tienen disponibilidad de plazas por el incremento de llegada de pateras a las costas españolas. "Trabajamos después de conocer los hechos y en la tarde de este jueves un equipo se presentó en la cárcel de Archidona, en una visita no anunciada, y elaborará un informe de lo que hemos visto allí y cuyo resultado se trasladará a la administración", explicó el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán.

Fuentes de la institución confirmaron además que ha sido admitida a trámite la queja de una treintena de ONGs contra el envío de medio millar de inmigrante a la cárcel de Archidona. Según la legislación, las personas que intentan entrar en España de manera irregular deben ser enviadas a un centro de internamiento de extranjeros (CIE) para su expulsión, no a una prisión. La cárcel aún no estaba en uso y el Ministerio del Interior defiende que era mejor trasladarlos allí hasta que fueran expulsados en vez de alojarlos en "campamentos".

Dos técnicos del Defensor recorrieron las instalaciones para elaborar un informe

El responsable en funciones de la institución precisó que el Defensor del Pueblo dispone de "unidades administrativas dedicadas a esta cuestión (inspección de centros)" y las "visitas siempre se hacen por sorpresa". En este caso, se trasladaron a las dependencias dos técnicos de la institución el pasado miércoles y permanecieron allí hasta ayer. Sobre la cuestionada decisión del Ministerio del Interior de trasladar a los inmigrantes a Archidona, precisó que "estas personas han llegado a esas instalaciones con el aval de cinco jueces de Murcia y el fiscal ha dicho que lo importante no es el habitáculo sino las condiciones". Por ello, Fernández Marugán se mostró partidario de "ser extremadamente prudentes" hasta conocer las condiciones.

El Defensor del Pueblo sí cuestionó que España carezca de "un sistema de primera acogida" y recordó que a las costas andaluzas llegan pateras desde hace 30 años. "Es verdad que son fenómenos episódicos, de carácter coyuntural, que llaman mucho la atención, pero las carencias son estructurales porque Marruecos está al sur y nosotros también y la tendencia de esas personas que tienen dificultades para vivir mejor es irse hacia el norte", dijo. Por ello entiende que, aunque la situación "no es alarmante", España "debería tener un sistema de acogida que funcionase razonablemente bien porque es un país desarrollado y este tipo de fenómenos no debería producirse".

Además de la visita del Defensor y de su admisión a trámite de la queja de las ONGS, también continuó la polémica política en torno al asunto. Podemos informó ayer que el Ministerio del Interior ha puesto "restricciones" para que el eurodiputado Miguel Urbán y la senadora andaluza y portavoz adjunta en la Cámara Alta Maribel Mora pudieran realizar una visitar a la cárcel. Los legisladores pretendían hacerlo de forma "urgente e inmediata". Pero, indicaron que Interior "instó a los representantes de Podemos a participar en una visita conjunta la próxima semana, junto a otros cargos electos que también han solicitado acceder a las instalaciones", alegando, según han manifestado desde la formación morada, que "los funcionarios policiales están desbordados".

El PSOE además de pedir una visita a las instalaciones y la comparecencia del ministro del Interior, presentó una proposición no de ley (PNL) en el Congreso para pedir medidas en las costas andaluzas, entre ellas un espacio "digno" en el puerto de Málaga para atender a los inmigrantes, asegurando que "es el único de España que no tiene un espacio en condiciones decentes para atender a los inmigrantes que llegan". El diputado Miguel Ángel Heredia recordó que la Autoridad Portuaria la pasada primavera propuso unas instalaciones al Ministerio del Interior para que se crease un lugar "digno" para atender a los inmigrantes "pero siete meses después el Gobierno de Rajoy no ha puesto plazos ni tiene previsto hacer absolutamente nada".

Heredia indicó que hasta el pasado 17 de noviembre, llegaron a las costas andaluzas 14.577 inmigrantes, el triple que en el mismo periodo del año anterior. "Cada día, como media, arriban a Andalucía 46 personas y dos pateras", comentó. Además, detalló que desde 2012 hasta la fecha se ha incrementado un 338% el número de inmigrantes llegados a las costas de la comunidad autónoma. En lo que va de año, en la provincia, se acerca ya a los 2.000, más del doble de los que arribaron en todo 2016.

También el grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) en el Congreso de los Diputados intervino en la polémica. Ay registró una pregunta al Ejecutivo central para que informe si la decisión de ingresar a inmigrantes es "excepcional o temporal", y en su caso, cuándo se pretende poner fin a la medida e ingresarlos en un CIE, "como establece la ley". Según los autos judiciales, pueden estar como máximo 60 días mientras se tramita su expulsión.

Inmigrantes sacan sábanas y prendas en protesta por su reclusión.