Instalan cámaras para controlar el tráfico del Puente Nuevo de Ronda

La delegada municipal de Tráfico, Francisca González, anunció ayer que el Consistorio ha iniciado el proceso para la instalación de cámaras de control del tráfico en la zona que se encuentra regulada del casco antiguo y que afecta al paso por el Puente Nuevo, una medida que generó una importante polémica desde el anuncio de su implantación por el desacuerdo de un considerable número de vecinos, en especial, de la zona sur de la ciudad. No obstante, estos equipos de control todavía no encuentran en servicio, ya que tendrán que pasar una fase de pruebas y contar con una ordenanza de protección de datos para sus ficheros que, una vez aprobada de forma definitiva, sí dará paso al inicio de su funcionamiento. Unas cámaras que también están equipadas para poder controlar aquellos vehículos que usen esta vía de la ciudad durante los tramos de restricción sin la correspondiente autorización.

González insistió en que "se han recogido las propuestas ciudadanas punto por punto y no podemos seguir dando vueltas porque, en realidad, algunos no querían ningún consenso y que la estrategia no se llevara a cabo, cuando lo que se ha hecho es escuchar a todos los vecinos, no sólo a unos cuantos". La responsable de Tráfico mantiene que existe una información "manipulada y con un tinte político" que es la que considera que está llegando a muchos vecinos "y quisiera que supieran que yo lo único que he hecho es oír todas las demandas y me gustaría que le preguntaran a la plataforma y a la asociación de vecinos por qué antes sí podían pasar a cualquier hora y ahora no, por qué a mí me han traído una propuesta y a los vecinos les han contado otra cosa". Además, mantiene que no ha mentido a nadie, "sino que he recogido propuestas y hemos dado solución a los problemas que se han presentado". En relación con el anuncio de la plataforma de llevar a cabo una movilización, la edil señaló que está "totalmente a favor de que la gente se movilice para defender lo que piensa pero que se haga con argumentos y no con la desinformación que existe".

Por último, argumentó que "poner entre todos un poco de nuestra parte para cuidar un poco el casco histórico no es pedir demasiado". Y es que desde un primer momento la concejal esgrime la protección del patrimonio histórico de la ciudad como el principal motivo para la puesta en marcha de este plan de movilidad.