Intento del PP en Frigiliana para salvar la moción de censura

El hasta ahora alcalde de Frigiliana, José Antonio González (PP), está apurando las últimas horas para salvar la moción de censura que se cierne sobre él y que tendrá lectura el próximo lunes. Para evitarla, ha convocado para mañana un Pleno extraordinario en el que dará cuenta de un decreto en el que los tres concejales del Partido Andalucista habrían manifestado formar parte del grupo no adscrito en el Ayuntamiento, y fundadores del partido Primero Frigiliana de cara a las próximas elecciones municipales. De ser así, no estarían legitimados para poner una moción de censura con los cuatro concejales del PSOE, ya que no estarían bajo las siglas del PA.

González se acoge a un escrito que los tres concejales le enviaron en noviembre en el que le anunciaban que "previa reunión informativa con las bases locales, abandonaba las siglas bajo las cuales nos presentamos a las elecciones locales del pasado 24 de mayo de 2015". En el documento explicaban al regidor que la decisión venía motivada por la disolución del partido andalucista resuelta en el XVII Congreso Nacional celebrado por el PA en septiembre de 2015. Así, pedían a González que tramitara el documento para que el Secretario y el Interventor, hiciese constar "de los derechos y obligaciones a los que debían acogerse como concejales no adscritos" así como "el procedimiento a seguir para que dicho trámite se realizase".

"No quería llegar a esto y les he dicho a todos que no estamos obrando bien", declaró González

Además, de este documento, el regidor aseguró que tiene otro en su poder así como mensajes en las redes sociales en los que declaran estar fuera del grupo andalucista y formar parte de Primero Frigiliana. González indicó que esta maniobra política que ahora emprende está avalada por los servicios jurídicos del Partido Popular y un abogado particular. "Yo no quería llegar a esto y les he dicho a todos que no estamos obrando bien porque lo que tenemos es que defender es nuestro pueblo y que Frigiliana siga saliendo en las noticias por ser uno de los pueblos más bonitos de España y no por embrollos políticos y judiciales", manifestó el alcalde.

"Si he recurrido a esto es por amor propio. Yo tengo vocación de servicio, personalmente tengo una gran relación con estos tres concejales pero no entiendo cómo pueden pactar con el PSOE como los han tratado siempre, y con argumentos que son mentiras", expuso González quien aclaró que "no tienen que aportar ninguna baja voluntaria puesto que es un partido que ya no existe".