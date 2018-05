Isabel Aguilera presenta los avales para optar a las primarias

Los representantes de la candidatura de Isabel Aguilera, una de las precandidatas en el proceso de primarias abierto en la Agrupación Socialista de Ronda para elegir a su candidata en las próximas elecciones municipales, ya han presentado los avales necesarios en la sede provincial del PSOE. De este modo, Aguilera confirma su candidatura y se encuentra ya a la espera de que la otra precandidata, la actual alcaldesa de la ciudad, Teresa Valdenebro, también presente los avales necesarios, tras lo que se deberá proceder a la validación de los mismos antes de convocar a los militantes a las urnas. No obstante, la incógnita sobre si Valdenebro participará en este proceso se mantiene a día de hoy, ya que en un escrito dirigido a los máximos órganos del partido y que también firmó una treintena de militantes, enunció una serie de hechos por los que pedía la suspensión del proceso de primarias y la imposición de una gestora en Ronda.

Entre los hechos denunciados se indicaba la llegada masiva de militantes tras la llegada al cargo de secretaria general de su rival en el proceso de primarias, al tiempo que apuntaba a la implicación directa de exmilitantes que en estos momentos se encuentran suspendidos por su implicación en un presunto caso de corrupción urbanística vinculado al Consistorio rondeño. Preguntada sobre su participación en el proceso de primarias, Valdenebro rechazó pronunciarse sobre este asunto y emplazó a esperar para dar a conocer su posicionamiento. No obstante, fuentes de este sector confirmaron que se estaban recogiendo avales, aunque no concretaron si finalmente serán presentados o se optará por la vía de continuar impugnado en los órganos superiores la situación que consideran que se vive en la agrupación local. Una opción esta última que algunos de sus colaboradores le habrían recomendado seguir, aunque estas mismas fuentes aseguran que no tendría una decisión definitiva tomada. De este modo, todo hace indicar que se deberá esperar hasta el próximo 1 de junio para conocer si este procedimiento sigue adelante y qué determinación toma el PSOE.