Izquierda Unida reclama mejoras en el parque infantil de La Negrita

El portavoz de Izquierda Unida en Ronda, Francisco Matas, pidió ayer al Ayuntamiento que realice un "correcto" mantenimiento del parque infantil de La Negrita, al tiempo que denunció las deficiencias que considera que tiene, incidiendo en aspectos como daños en el césped artificial o también la avería de algunos de los juegos, como la tirolina que se instaló en el mismo. Matas pidió al Consistorio que también tome otras medidas para evitar la acción de los vándalos, para lo que cree que se deberían adoptar medidas como el vallado de estas instalaciones. También han solicitado que se establezcan horarios o que se habiliten zonas de sombra para las muchas personas que se suelen utilizar estas instalaciones, ya que aseguró que son muchas las familias que llevan a sus hijos.

El dirigente de la coalición de izquierdas señaló que "no creemos que no basta no venir a inaugurar y hacerse una foto, hace falta un correcto mantenimiento". Estas instalaciones fueron construidas mediante una subvención de la Diputación de Málaga, que aportó 150.000 euros para la puesta en marcha del parque. Unas instalaciones infantiles que tuvieron el reconocimiento como uno de los mejores parques.