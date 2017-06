La Junta rechaza financiar la solución para el problema de abastecimiento de Campillos

La Junta de Andalucía rechazó ayer aportar financiación para solucionar los problemas de abastecimiento que sufre la localidad de Campillos, según informó ayer el alcalde del municipio, Francisco Guerrero, tras mantener un encuentro en Sevilla con el viceconsejero de Medio Ambiente, José Luis Hernández; la directora general de Infraestructuras Hidráulicas de la Junta, Inmaculada Cuenca, y el diputado provincial de Fomento e Infraestructuras, Fran Oblaré. El encuentro se produjo tras anunciar la Diputación de Málaga que financiaría el 50% del coste que tuviese la obra para renovar la totalidad de la conducción de Majavea, que abastece al municipio, y que cuenta con 22 kilómetros de longitud. Una propuesta que también contemplaba que el Consistorio asumiría el coste de la redacción del proyecto, lo que supondría unos 100.000.

No obstante, según explicó Guerrero, en la reunión de ayer los responsables del Gobierno andaluz rechazaron la opción de colaborar económicamente, proponiendo a los representantes del Gobierno local la aprobación de un canon para que sean los vecinos los que sufraguen esta obra en sus recibos. "La Diputación ha dejado claro que mantendrá su compromiso de financiar el 50 por ciento de la obra y desde el Ayuntamiento vamos a poner en marcha los trámites para la redacción del proyecto a pesar de la negativa de la Junta de Andalucía a poner financiación", dijo Guerrero.

El regidor volvió a recordar que existe un compromiso por parte del Parlamento andaluz para financiar las tuberías de fibrocemento, como es el caso, al ser consideradas perjudiciales para la salud. "Eso ya no es una cuestión económica, sino política. Del mismo modo que el Ayuntamiento está destinando una parte muy importante de sus ingresos a la renovación y mejora de la red de agua, la Junta está en disposición de hacer lo propio con este problema y optar por priorizar la sustitución de este tipo de tuberías que son nocivas para las personas en lugar de otros de los muchos proyectos que se ejecutan desde Sevilla cada año", señaló Guerrero.

El regidor aseguró que desde su Gobierno no dan por buena la respuesta de la Junta de Andalucía "en ningún caso", y es que el Gobierno andaluz sí se habría ofrecido para realizar un sondeo de apoyo para los casos de situaciones de emergencia, pero "no arreglaría el problema". Tras conocer el posicionamiento del Gobierno andaluz, que ya había dicho que el abastecimiento de agua no era de su competencia, el miércoles se informará a los vecinos en asamblea.