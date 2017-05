Lágrimas y alegría en la meta de los 101 KM

Tras los elogios a los ganadores de la prueba y el asombro por la rapidez en completar los 101 kilómetros, ayer tocaba el turno de la gran mayoría, el resto de participantes, que se convierten en un ejemplo de lucha y superación contra sus propios miedos y su cuerpo, hasta el punto de que al llegar a meta, a pocos minutos de cerrarse el control, algunos de ellos no pudieron evitar romper a llorar.

Lágrimas y alegría se combinan en un cóctel de sensaciones en los últimos marchadores en llegar, esos que en algún momento de la noche pensaron en tirar la toalla y abandonar pero que sacaron sus últimas fuerzas para conseguir su gran objetivo, terminar los 101, sin importar el puesto.

La Legión homenajeó a Hugo, hijo de una familia cientounera que murió con solo 2 años

Mientras tanto, durante la larga noche, cuando muchos de los corredores se quedan en la soledad y como única compañía la luz de su frontal, es cuando los legionarios que se van encontrando a su paso, ya con las fuerzas flaqueando y algunos dolores en las piernas, logran sacar una sonrisa mientras les invitan a pasar por el puesto de avituallamiento y reponer algo de fuerzas. "Madre mía, menuda discoteca que traes en los pies", le dice uno de estos legionarios a un participantes con varios luminosos en los zapatos, provocando la buscada sonrisa que trae un momento de alegría dentro del sufrimiento por el esfuerzo. Son los legionarios los que aportan un plus diferenciador a esta carrera que cuenta con 7.500 participantes pero que tiene a unas 20.000 personas en lista de espera.

Llegada la noche también aparecen los apoyos de los compañeros para aquellos que flaquean en algún momento. "Venga, vamos, eres una máquina, vas fenomenal", alienta una participante a otra mientras baja, no con ciertas dificultades, la ermita de Montejaque, uno de los puntos más temidos por los corredores. "Ya estamos, ya lo tenemos, vamos, no queda nada", dice otro marchador a su compañero que anda dudando de tener fuerzas suficientes para llegar al final cuando se acercan al kilómetro 83 del recorrido.

El recibimiento a los corredores a su paso por las diferentes localidades de Málaga y Cádiz por las que pasan es también especial. Incluso puede verse a grupos de amigos que han instalado su particular puesto de avituallamiento y no dudan en ofrecer lo que tienen a los corredores que van pasado. Pasadas las dudas y la soledad de la noche, el bullicio vuelve a la Alameda del Tajo para animar a esos últimos corredores, a los que este año se ha querido homenajear de forma conjunta, para lo que se ha decidido no entregar el trofeo del farolillo rojo que era individual. "Ellos son los verdaderos héroes", se podía escuchar entre el público que esperaba en meta para ver a los últimos en entrar dentro de tiempo.

Esposas y maridos que hacen los últimos kilómetros con sus familiares, pequeños que no pueden resistir al ver a sus padres o madres y se lanzan a sus brazos para hacer los últimos metros o numerosos recuerdos para los que no pudieron estar.

Entre ellos, la propia Legión quiso rendir un especial homenaje a la familia de Hugo, un pequeño de dos años que falleció, y cuya familia es parte de los cientouneros. Él también lo fue, y la organización le dedicó un libro especial de la edición realizada para contar 101 historias de los 101 KM con motivo de sus 20 años. Su padre, su madre y su tío estaban ayer en la meta de Ronda en la que se rindió un emotivo homenaje a este pequeño, que pasará a ser parte de la historia de los 101.

De este modo se cerró una nueva edición de la mítica prueba legionaria que se convierte cada año en nexo de unión entre los participantes, la Legión y la Serranía de Ronda.