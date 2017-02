Los ediles del PA de Frigiliana esperan una medida para que no se celebre el Pleno

Los tres concejales del Partido Andalucista en el Ayuntamiento de Frigiliana confían en que se produzca antes de las cuatro de la tarde una medida cautelar que paralice la celebración del Pleno extraordinario convocado por el alcalde, José Antonio Fernández (PP) en el que leerá un decreto donde dará cuenta del paso de estos al grupo no adscrito. De esta forma pretende frenar la moción de censura que estos tres ediles han firmado con los cuatro concejales del PSOE y que de defenderá en el máximo órgano municipal el próximo lunes. El regidor se agarra a la petición de información y otros documentos emitidos desde noviembre en los que los andalucistas dan muestras de su paso al grupo no adscrito. De hacerlo, no podrían llevar a cabo la moción de censura, ya que sólo están legitimados los que forman parte de una formación política. Estos decidieron el cambio ante la disolución del partido en el XVII Congreso Nacional celebrado en septiembre.

"Fue una solicitud de información porque pretendíamos salir del PA pero no una petición", comentó Francisco Acosta, quien acusó al alcalde de "tergiversar". Además recuerda que aceptó la moción de censura registrada en el Ayuntamiento en la que ellos firman bajo las siglas del PA. Para la edil andalucista María José Caravaca, la actuación del alcalde "viola nuestros derechos fundamentales", añadiendo que pidieron información para salir del grupo municipal del PA pero "nunca se nos llegó a pasar esa información hasta el mismo día de la presentación de la moción de censura".

También el portavoz del PSOE y candidato a la Alcaldía en la moción de censura, Alejandro Herrero, afirmó que han puesto el tema en manos de los servicios jurídicos de su partido.