El PP dice que el Chare del Guadalhorce presta los mismos servicios de un centro de salud

El PP volvió ayer a denunciar las deficiencias del hospital del Guadalhorce, unas instalaciones sanitarias que tras 22 meses abiertas "prestan el mismo servicio que un centro de salud". Así lo aseguró la secretaria general de los populares malagueños, Patricia Navarro, quien advirtió de que "sin quirófanos ni hospitalizaciones esto no es un hospital". Además, lamentó que este centro siga "lejos de estar a pleno rendimiento". "Nadie puede ser hospitalizado aquí ni intervenido quirúrgicamente, y el Gobierno socialista de la Junta sigue sin hacer nada al respecto", recalcó la dirigente en una rueda de prensa a las puertas del centro hospitalario. Estuvo acompañada, entre otros, por representantes de la Plataforma Pro Hospital del Guadalhorce y alcaldes y portavoces del PP en la comarca.

Navarro recordó que para posibilitar la apertura fue "fundamental" que la Diputación provincial de Málaga aportara ocho millones de euros, "sin ser su competencia, para que se pudiera hacer el acceso, el acerado y que el centro tuviera tendido eléctrico". "Ahora la excusa del PSOE es que la potencia eléctrica no es suficiente y por eso no se abren los quirófanos, como si no fuera competencia suya", sostuvo. Al tiempo, se preguntó qué sucedería si mañana hubiera ya potencia eléctrica suficiente para poner en marcha los quirófanos y la hospitalización.

En este punto, cuestionó a la Junta si ha "buscado y contratado ya al personal suficiente para poner en marcha este centro a pleno rendimiento". La también parlamentaria del PP por Málaga dijo que el PSOE "debe hacerse mirar su concepto de la responsabilidad y la lealtad institucional, porque lo que está haciendo en este caso es vulnerar permanentemente los compromisos adoptados con los vecinos de la comarca del Guadalhorce".