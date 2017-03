El PP comunica a la edil de Alhaurín que apoyó la moción su expulsión

El Comité de Derechos y Garantías del PP andaluz ha comunicado a la edil de la formación en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande, María Francisca Fernández, la resolución de expulsión, trámite iniciado a raíz de su apoyo a la moción de censura presentada en dicho municipio por los partidos de la oposición, pero que no llegó a debatirse. Así lo han informado fuentes populares a Europa Press. Este procedimiento se inició el 13 de enero, cuando el partido le comunicó a la edil su baja y el inicio de un expediente, "por saltarse las normas estatutarias", pudiendo ella presentar alegaciones, aunque no lo ha hecho.

Tras la tramitación desde entonces del expediente sancionador, se le ha comunicado oficialmente la resolución del mismo, "por lo que la situación de baja ya no es cautelar y a todos los efectos ya no es afiliada al PP", han expresado las fuentes. La moción de censura contra la actual alcaldesa de Por Alhaurín, Antonia Ledesma, firmada por los once concejales de la oposición: cuatro socialistas, cuatro de Asalh, los dos de IU y la ya exedil del PP, no llegó a debatirse ni siquiera a votarse tras las diferencias de criterios de los ediles de mayor y menor edad integrantes de la Mesa de Edad. La oposición consideraba que la concejala del PP no podía ser considerada tránsfuga en ese momento, como mantenía el equipo de gobierno de Por Alhaurín.