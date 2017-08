El PP insiste en pedir la dimisión de la alcaldesa de Ronda por el caso Boda

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ronda, Antonio Arenas, volvió a pedir ayer la dimisión de la alcaldesa rondeña, Teresa Valdenebro, al considerar que "mintió descaradamente" durante la rueda de prensa que realizó para dar su versión de lo ocurrido en el conocido como caso Boda, por el que dimitió el concejal socialista José María Jiménez tras conocerse que el expediente de la boda de su hija reflejaba como fecha de celebración el 21 de junio, aunque dicha ceremonia tuvo lugar el día 17 de junio.

Arenas mantuvo ayer que en todos los documentos obrantes en el expediente se indica el día 21 de junio como día de celebración, al tiempo que explicó que en dos de ellos figuraba el día 17 y había sido rectificados para indicar día 21, por lo que se mostró convencido de que habría sido imposible que la regidora no se percatase que esa fecha no coincidía con la real, ya que fue Valdenebro la oficiante de dicho enlace. El edil calificó las explicaciones de la regidora como "carrusel de mentiras", al tiempo que afirmó que "es inverosímil que la señora Valdenebro no sabía nada". Y es que el ya ex concejal aseguró que no habían comunicado el cambio de fechas a la alcaldesa al considerar que no era necesario hacerlo, por lo que mantuvo que no sabía nada.