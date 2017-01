"Al PP le toca empezar de cero en el municipio; todo este asunto no era nuestra intención"

-¿se esperaba el PP en algún momento este desmarque de su concejala, apoyando una moción de censura?

-No, porque siempre hemos mantenido una línea de actuación en Alhaurín dirigida a mantener el pacto de estabilidad que había firmado con Por Alhaurín y con la alcaldesa, Toñi Ledesma, hasta final de mandato. Habíamos escuchado rumores, pero siempre le habíamos indicado a la concejala -María Francisca Fernández- que tenía que mantener el acuerdo.

-¿Cuándo se da cuenta el partido de que se la han jugado?

-El partido empieza a escuchar rumores antes y en una reunión que hubo a mediados de diciembre y otra que hubo el 7 de enero las bases le dijeron a la concejala que el partido nunca iba a firmar una moción contra el equipo de gobierno. La dirección y la militancia se lo dejamos muy claro.

-De todos modos, el cabeza de lista popular que garantizó la estabilidad se marchó, y ahora quien firma la moción es la número 2. Quizás no estaba del todo conforme.

-Francisco Torres se marchó pero no por discrepancias sino por motivos personales y profesionales. De hecho sigue manteniendo una relación muy buena con el partido e incluso hemos hablado de esta situación y él rechaza lo que está ocurriendo ahora mismo en el municipio.

-Intentarán impedir que la moción salga adelante, expulsando del partido a la edil, pero el movimiento alberga ciertas dudas jurídicas sobre si su voto valdría o no.

-El PP lo que está haciendo es iniciar el expediente de expulsión de la concejala y una vez que haya una resolución por parte del comité electoral del partido lo pondremos en conocimiento de la alcaldesa. Y será ella la que tendrá que decidir lo que hace con la concejala. Lo que indicamos es que la concejala no pertenece al PP. Queremos dejar muy claro que en el momento en que ella presenta una moción de censura en contra de las directrices del PP, para nosotros deja de ser edil del partido, no lo representa, por lo que no puede votar en su nombre.

-Pero, ¿podría votar la moción? Porque su acta de concejal la sigue manteniendo.

-Por supuesto que puede seguir votando como concejal, nosotros sabemos que esto va a significar que nos quedamos sin representación allí, pero asumimos el coste, porque desde luego no nos a va a desprestigiar.

-El otro día el PP daba por hecho que al ser declarada concejala tránsfuga no podría apoyar la moción. ¿Qué le dicen sus abogados?

-Eso tendrá que decidirlo la secretaria del Ayuntamiento, nosotros lo que hemos hecho ha sido incoar un expediente de expulsión para que no pueda votar en nombre del partido.

-Decía que se quedan sin representación ninguna en el municipio. ¿Qué toca ahora?

-Toca empezar desde cero, con una nueva línea de trabajo. No era nuestra intención, todo esto nos ha pillado un poco de sorpresa, hemos intentando convencer a la concejala en todo en momento, pero la comunicación se ha roto.