El PP reclama una mejora de las comunicaciones con Ronda

El presidente del Partido Popular en Andalucía, Juan Manuel Moreno, visitó ayer las paralizadas obras de la variante de Arriate, un proyecto que se vio afectado por la "reprogramación" realizada por el Gobierno andaluz al inicio de la crisis económica, sin que los trabajos se hayan retomado desde entonces, aunque se anunció que se haría en el mes de junio de este año. Moreno reclamó a la Junta de Andalucía que retome dichos trabajos para beneficiar a los aproximadamente 5.000 vehículos que utilizan esta vía de comunicación que une la parte gaditana y la malagueña de la Serranía de Ronda. Una vía muy utilizada por trabajadores que acuden a la Costa del Sol o aquellas que viajan hasta la ciudad del Tajo para recibir atención sanitaria o realizar compras.

El líder de los populares fue más allá, porque no solo pidió que se finalice la variante de Arriate, también reclamó una mejora generalizada de las comunicaciones en la comarca, ya que " es algo que nos corresponde y que es sensato porque es una de las comarcas con más potencial agrícola, turístico y de patrimonio, pero que está teniendo un gravísimo problema de comunicación que está afectando de manera muy especial a habitantes de los municipios menores".

Unas palabras que eran un guiño a los alcaldes de diferentes municipios serranos que estuvieron presentes y concejales de su formación en la comarca, que también arroparon a Moreno a la hora de reclamar actuaciones en comunicaciones.

También acusó al Gobierno andaluz de estar creando una Andalucía de primera y otra de segunda con sus inversiones en las carreteras, al considerar que se está abocando a determinadas comarcas a la despoblación y a que sus habitantes se tengan que marchar por la falta de oportunidades.

De igual modo, lamentó que los problemas con las vías de comunicación supongan un problema para el desarrollo turístico de esta zona de la provincia, señalando que " hay un muro de carreteras del siglo XIX que hacen una penuria el llegar a esos municipios que son bellísimos"

Por otra parte, también se ofreció a "ser la voz" en el Parlamento andaluz de la plataforma ciudadana que ha nacido en la zona y que denuncia el mal estado de las carreteras y que denuncia que Ronda no cuente con una autovía, aunque este colectivo, que no integra a partidos políticos, de momento prefiere no alinearse con ninguna formación política. Además, se comprometió, si gobierna, a dar a la comarca de Ronda las comunicaciones que considera que merece y "ponerla en el mapa". No obstante, evitó directamente hablar de una autovía, como sí hizo la portavoz del PP rondeño, María de la Paz Fernández, que insistió en reclamar una conexión por autovía con Antequera. Eso sí, lamentó la falta de apoyo de otras formaciones en estas reivindicaciones.