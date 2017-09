El PSOE arremete contra las obras en plaza San Sebastián

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Antequera, Javier Duque, volvió a referirse a la modificación de la laza de San Sebastián, asegurando que "el cambio de la plaza es totalmente innecesario por el coste que supone, por el cambio de imagen que nos priva de una plaza emblemática propia de una ciudad monumental representativa de una ciudad barroca, para ofrecernos en cambio una plaza moderna que nada dice de lo que somos y de lo que fuimos, por los problemas en el tráfico que va a suponer y que va a ocasionar dificultades en la vida diaria de la ciudadanía."

Duque insistió en señalar que "el equipo de gobierno del Partido Popular lo único que nos ha querido vender es este desastre urbanístico con distintas excusas, una plaza ha sido modificada en varias ocasiones, no ya en planos si no sobre la misma ejecución de la obra. Además, acusó al primer teniente de alcalde de haber mostrado una infografía que no correspondería con la obra que se está realizando. "Si observamos la infografía que el concejal de obras del Ayuntamiento de Antequera, José Ramón Carmona, dio a conocer a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, ya no corresponde con lo que se está haciendo", al tiempo que lamentó que tras la nueva obra sí quedan barreras arquitectónicas.