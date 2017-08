El PSOE asegura que el PP dejará sin ayudas a la Escuela de Música para el próximo curso

La concejal del Partido Socialista, Deborah León, acusó ayer al Partido Popular de dejar a la Escuela Municipal de Música sin ayudas por negarse a solicitar las mismas a la Junta de Andalucía, que ha concedido un total de 289.000 euros para las escuelas musicales que sí han pedido estas ayudas al Gobierno andaluz, de los que 58.000 han ido destinados a centros situados en la provincia de Málaga.

"No entendemos que cuando llega la oportunidad al Ayuntamiento de solicitar las ayudas que la propia Junta pone a disposición para una enseñanza no obligatoria como la escuela municipal de música, no le de más importancia y deje pasar la subvención", afirmó León.

La edil lamentó que debido a este tipo de acciones el Consistorio haya tenido que ir aumentado la partida para poder subvencionar esta escuela, hasta el punto de alcanzar los 116.000 euros de aportación para poder cubrir el presupuesto de la misma, además de que los alumnos tienen que pagar una matrícula y tasa municipal.

En este sentido, desde el PSOE mantienen que este elevado aporte habría provocado que la Intervención municipal hubiese advertido sobre el mismo y la necesidad de sacar a concurso la gestión de dicho centro.

No obstante, desde el PSOE elogiaron el trabajo realizado por parte de la asociación Amigos de la Música y de la Danza, que han logrado un importante incremento del número de personas que están tomando formación musical en la ciudad.

Eso sí, arremetieron contra la labor administrativa de gestión por parte del Consistorio, al tiempo que volvía a reclamar que el Ayuntamiento saque los pliegos del concurso de cara al curso de los años 2017 y 2018.