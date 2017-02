El PSOE rompe el pacto de gobierno con el PP en Frigiliana

Nueve meses ha durado el pacto de gobierno entre socialistas y populares en Frigiliana. Dos más de lo que se mantuvo con los andalucistas cuyo acuerdo se firmó tras las elecciones municipales de 2015. Desde ayer el PP vuelve a estar sólo y sin posibilidad de volver a negociar al haber trabajado junto a los otros dos grupos que constituyen la Corporación municipal con resultados fallidos.

Como entonces hicieron los tres concejales del PA, ayer fueron los cuatro socialistas los que presentaron la renuncia a sus delegaciones y dieron finalizado el pacto que alcanzaron en mayo. El PP se queda en minoría de cuatro y, las razones, según esgrimió el que hasta ayer era el teniente de alcalde, Alejandro Herrero, es "sentirse ninguneados". "Todas las iniciativas y proyectos que presentábamos quedaban paralizadas. No había comunicación entre los grupos y cualquier asunto que proponíamos era torpedeado", aseguró el político, quien no quiso detallar ninguna de estas propuestas que no consiguieron respaldo de sus socios de gobierno. "Muchas de las decisiones importantes que había que tomar en el Ayuntamiento nos enterábamos por decreto", añadió el concejal del PSOE quien aunque tampoco quiso concretar ninguna, indicó que las últimas tenían que ver "con personal".

"No sé qué haremos ahora, de momento ya hemos entregado los móviles y las llaves", añadió Herrero quien no ostentaba ninguna delegación. Los otros tres concejales llevaban Deportes, Personal, Turismo, Fiestas, Participación Ciudadana y Atención al Residente Extranjero. Sólo una estaba liberada.

La maniobra de los socialistas ha pillado "completamente por sorpresa" al alcalde, José Antonio González (PP), quien la conoció ayer al mediodía cuando volvía de la capital de tratar asuntos municipales y recibió una llamada de otra edil. "Me he quedado de piedra porque el pueblo está contento del buen trabajo que estamos haciendo y de lo coordinados que estamos", explicó el regidor quien no comparte los argumentos dados por los concejales socialistas. "Son excusas porque estábamos muy coordinados y nos apoyábamos mucho", aseguró el alcalde quien tiene intención de reunirse con los ediles socialistas para recibir una explicación "cara a cara".

El regidor también se preguntó por la posibilidad de que la renuncia de los ediles socialistas pueda tener algo que ver con los rumores de una posible moción de censura entre el PP y Ciudadanos contra el PSOE en la vecina localidad de Nerja. Sobre la posibilidad de que se curse una contra él, en caso de que pudiese producirse, aseguró no temerle. "Yo llevo muchos años trabajando en política y por mi Frigiliana, así que me iré con la conciencia tranquila si quisieran ponerla".

Los andalucistas que estuvieron antes gobernando junto a los populares, renunciaron también en marzo del pasado año a sus áreas de gobierno después de que el alcalde les retirase las competencias de Infraestructuras y Obras Públicas así como de Tradiciones Populares.