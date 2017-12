Piden al Gobierno municipal retirar el plan de tráfico para el Puente Nuevo

La plataforma de afectados por el corte del Puente Nuevo reclamó al Gobierno municipal en el pleno del Ayuntamiento de Ronda que retire el plan de movilidad para restringir la circulación por este monumento y volver a la mesa del diálogo.

El portavoz del colectivo, Martín Guerrero, tres recordar que habían obtenido un importante respaldo ciudadano en su manifestación y que también les respaldan todos los partidos de la oposición y aquellos que no tienen representación actualmente, solicitó la retira de dicho plan, aunque la delegada municipal de Tráfico, Francisca González, se mantuvo en su idea y recordó que no se trata de una idea de Izquierda Unida solamente, apuntando a que se trata de una estrategia de movilidad que cuenta con el respaldo de todo el equipo de gobierno.

Las palabras de González, asegurando que sí existía una alternativa, provocaron las protestas del público presente y la interrupción de su respuesta, tras lo que decidió no continuar dando explicaciones y la alcaldesa de la ciudad, Teresa Valdenebro, daba por terminada la sesión plenaria.

Los vecinos contrarios a la regulación mostraron su malestar por lo ocurrido y lamentaron que no hubiesen tenido oportunidad de replicar a la edil, al considerar que no eran ciertos algunos de los argumentos dados, como la existencia de una alternativa, ya que este colectivo no considera que la carretera de circunvalación y la lanzadera anunciada durante el horario de regulación pueda ser considera como tal.

En este sentido, Guerrero cargó contra el precio de un euros que cuesta dicha lanzadera para un recorrido que cifró en 900 metros, por lo que considera que es mucho más caro que otras ciudades a las que se alude para justificar la implantación de dicha medida para proteger el casco antiguo.

Por su parte, González, también mantuvo que dicha medida conllevó una mejora económica de entre un 10% y un 40% en los comercios de aquellas poblaciones en las que se pudo en marcha un plan similar para dar mayor prioridad al peatón, que también tendrá prioridad sobre los vehículos tras la entrada en vigor de la nueva normativa para la barriada de la Ciudad. Unas medidas que se espera que comiencen a aplicarse tras la finalización de la festividad de Reyes.