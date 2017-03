Piden cárcel e inhabilitación para el alcalde de Almogía

La Fiscalía de Málaga ha formulado acusación contra el alcalde de la localidad de Almogía, Cristóbal Torreblanca, y otras cuatro personas en una de las piezas en las que se dividió el caso de las presuntas irregularidades en el urbanismo detectadas en 2009. Para el regidor se piden nueve meses de prisión y siete años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito urbanístico. Esta causa se ha investigado en el Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga, que en 2013 ordenó dividir el caso en nueve piezas distintas, relacionadas con doce licencias urbanísticas, con el fin de simplificar, activar y agilizar el procedimiento y tras no verse conexidad delictiva. Esta es la primera acusación que formula la Fiscalía.

El fiscal relata en su escrito que en noviembre de 2007 uno de los acusados solicitó la licencia para reformar una vivienda unifamiliar aislada en suelo clasificado como no urbanizable por las normas subsidiarias de planeamiento y conforme a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía como no urbanizable de carácter natural. En abril de 2008, tras ser requerido por el Ayuntamiento para que acreditase la vivienda existente, el acusado aportó un informe de antigüedad emitido por un policía local, al que el Consistorio le encomendó la tarea de redactar el documento, pero "carente de mínimos conocimientos técnicos", señala la calificación inicial. En ese informe se indicaba que había "restos" de una construcción con una antigüedad de 50 años y una superficie aproximada de 100 metros cuadrados. "Esos restos de la vivienda consistían en unas ruinas que no evidenciaban la preexistencia de aquélla", señala el fiscal, añadiendo que en el proyecto de reforma se hacía constar la edificación en "estado ruinoso". "Esta manipulación de la realidad física existente y consistente en hacer creer la existencia de una vivienda tenía como objeto evitar la tramitación del preceptivo proyecto de actuación", dice la Fiscalía.

El alcalde concedió la licencia en julio de 2008, "sabedor de la inexistencia de edificación que reformar o ampliar, de la obligatoriedad de la tramitación y aprobación del proyecto de actuación y de la no vinculación de la vivienda a fines agrícolas, forestales o ganaderos", indica el ministerio público. Tras obtener el permiso, el hijo del solicitante y un arquitecto, ambos acusados también, construyeron una casa dos plantas de altura, según la Fiscalía, a pesar de ser "conocedores de la clasificación urbanística de la parcela, de la inexistencia de vivienda que reformar ni ampliar, de la no vinculación a fines agrícolas, ganaderos o forestales y de la ausencia de tramitación del proyecto de actuación".