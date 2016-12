Piden un estudio "serio" del estado del puente sobre el Tajo

El Partido Popular, tras presentarse el informe de movilidad sobre el casco histórico de la ciudad y se planteaba la necesidad de reducir un 80% el tráfico en esta zona de la ciudad, presentó ayer al Gobierno municipal una serie de sugerencias y peticiones antes de tomar decisiones, entre las que solicitó que técnicos municipales o de una empresa especializada realicen un informe "serio" sobre el estado del Puente Nuevo de la ciudad.

Precisamente, este aspecto está resultado el más polémico tras el anuncio de la delegada municipal de Tráfico y Patrimonio, Francisca González, sobre la necesidad de reducir el flujo de tráfico que soporta el principal monumento de la ciudad, por el que se asegura que pasan unos 11.000 vehículos al día y que estaría resintiéndose por las filtraciones de agua.

Antes estas explicaciones, los populares quieren que el Consistorio encargue un estudio específico que analice la situación actual del Puente Nuevo y pueden utilizarse las conclusiones del mismo para poder trabajar sobre datos actualizados, ya que consideran que muchos de los datos recogidos en el informe municipal datan del año 2011 y por ello consideran que están "desfasados", por lo que creen que no corresponden a las necesidades actuales de la ciudad Mientras tanto, la responsable de Tráfico y Patrimonio insiste en señalar que todavía no se han dado a conocer medidas concretas, aunque se espera que pueden entregarse un borrador sobre el que empezar a trabajar a principios de año. Eso sí, insiste en la necesidad de poner en marcha un plan que regule la movilidad, aunque asegura no tener tomada ninguna decisión al respecto e insiste en que se negociará con todos los colectivos que se puedan ver afectados para conseguir atender las necesidades de cada uno de ellos.

Por otra parte, desde el PP también insisten en la necesidad de plantear el análisis de movilidad abarcando a la totalidad del casco histórico, algo que aseguran que no hace el documento entregado por los responsables municipales y sobre el que se quiere comenzar las mesas de trabajo.

El mero anuncio de intentar reducir el tráfico sobre el Puente Nuevo ya ocasionó la reacción contraria de parte de los vecinos del Barrio de San Francisco, que consideran que de llevarse a efecto esta medida supondría el dejarles aislados con respecto al resto de la ciudad, ya que se trata de el único punto de unión directo dentro del casco urbano.

En un primer acto de movilización de recogieron unas 3.000 firmas de protesta, aunque han parado cualquier tipo de acción nueva hasta conocer las propuestas concretas que presente el Gobierno local y sean analizadas.