Piden una plaza de residencia para un anciano que vive en una caseta

Alonso, un anciano de 77 años de edad, parece que puede comenzar a ver un poco de luz en la difícil situación por la que pasa y que le ha llevado a vivir en una caseta de un pozo durante los últimos 7 meses.

Allí lo localizaron varios vecinos de la zona, que se percataron a principios de año de su presencia en el inmueble, por lo que, tras comprobar que vivía allí de forma habitual con su perro, decidieron acercarse para intentar ayudarle.

Un grupo de personas le ayudó a sobrevivir durante este tiempo con distintas ayudas

Durante este tiempo han estado ayudando a Alonso con comida y ropa, incluso lo han llevado a sus casas particulares para que pudiese asearse, ya que la vieja caseta no dispone de agua y tampoco de electricidad. "Una de las personas que viene me trajo una luz que se carga con el sol", explica Alonso. Otros le han llevado alimentos, agua o toallitas para la higiene personal. También le han llevado al hospital para realizarle una revisión médica, al podólogo o comprado elementos de óptica.

Además, entre algunas de las personas que le vienen ayudando desde los primeros momentos también han tratado de solucionar su situación y ponerlo en conocimiento de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ronda, aunque hasta el momento no habían logrado que le diesen una solución para que este hombre pudiese tener una vivienda o entrar en alguna residencia. "Yo no tengo dinero para pagar una residencia", exclama cada vez que alguien le hace la propuesta, antes rechazaba plenamente pero que ahora ya acepta, y es que durante un tiempo rechazaba esta opción para no tenerse que separar de su perro. Eso sí, tras meses en esta situación y con el rigor del verano, Alonso parece haber decidido entrar en una residencia, eso sí, si su más fiel compañero queda en manos de alguna de las personas que le están ayudando y en las que depositó su confianza.

Tras este tiempo de lucha para ayudar a Alonso, ayer la alcaldesa de Ronda, Teresa Valdenebro, junto a varios ediles del Consistorio y agentes de la Policía Local, se personaron en la caseta que utiliza como vivienda para conocer su realidad personalmente, una vez que fue denunciada en un grupo local de Facebook y se originó un gran revuelo.

La regidora, tras comprobar la situación en la que vive esta persona, se comprometió a iniciar el procedimiento para empadronarlo en la ciudad y poder iniciar el trámite que permita solicitar una plaza de una residencia para este tipo de casos. "Vamos a iniciar la tramitación de inmediato", dijo Valdenebro, que se mostró preocupada por la situación en la que vive este persona.

La alcaldesa se comprometió a agilizar en todo lo posible una solución para esta persona.