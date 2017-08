La Policía Local de Ronda incorporará chalecos antibalas para todos sus agentes

La delegada municipal de Seguridad, Francisca Ruiz, confirmó ayer que el Gobierno municipal está trabajando ya en dotar a los agentes de la Policía Local con chalecos antibalas, aunque no quiso fijar una fecha para que dicho equipamiento pueda llegar a los agentes. Eso sí, mantuvo que no será un material de protección que tarde en llegar. En cuanto a la ausencia de este equipamiento, Ruiz, reconocía que no existen unidades para cada uno de los agentes, pero este cuerpo de seguridad sí que contaría con chalecos de dotación. De hecho, ayer se pudo ver a algunos de los agentes de la Policía Local realizando un control en unas de las entradas de la ciudad y ataviados con este equipo de protección.

En este caso los agentes habrían utilizado algunos de esos chalecos que sí que están disponibles y que pueden ser utilizados en caso de considerarse necesario. De este modo los agentes podrán ver conseguida una de sus peticiones en los últimos tiempos, lo que permitiría aumentar el nivel de seguridad en caso de que tengan que realizar actuaciones. No obstante, mientras los chalecos de dotación llegan para todos los miembros de la plantilla, varios policías optaron por adquirir su propio equipo personal.

Otras ciudades de tamaño similar a Ronda, como es el caso de Antequera, también han incorporado recientemente chalecos antibalas para todos sus agentes de la Policía Local. Por otra parte, esta delegación también está trabajando en el proyecto para aumentar la seguridad en las zonas peatonales y de mayor afluencia de personas en la ciudad, estando previsto que se instalen bolardos en algunas calles para impedir el paso de vehículos sin control.

Mientras tanto, de cara a la inicio de la Feria de Pedro Romero que tendrá lugar hoy con el desarrollo de la cabalgata inaugural, mañana se procederá a la instalación de maceteros de gran porte en determinadas zonas de la ciudad, que se unirán a los bolardos y maceteros ya existentes. Además, los agentes también tienen previsto utilizar sus propios vehículos para elementos de protección para evitar la entrada incontrolada de coches en puntos de gran concentración de público durante la celebración de los festejos que dudarán hasta el próximo domingo.