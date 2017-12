"Pretende ganar en los despachos lo que no pudo ganar en la asamblea"

-¿qué le parece que sus rivales anuncien que van a impugnar el proceso de elección de la secretaría general?

-Parece que no se acepta fácilmente el resultado, pero yo quiero resaltar la importancia que tiene un solo voto, por eso para los demócratas es tan importante que se participe en los distintos procesos electorales. Es un voto el que marca la diferencia y es el que propicia un cambio en la dirección local. En cuanto al derecho a la impugnación, no tengo constancia oficial de que existe ninguna impugnación en curso. No obstante, si la hay y se admite trámite seguirá su curso reglamentario y se nos trasladaría para que podamos conocerla y presentar alegaciones. De todos modos, a priori suena todo un poco raro, porque se trata de una impugnación de Teresa contra Teresa. Teresa decidió la mesa electoral; Teresa confeccionó las papeletas; Teresa puso el presidente de la mesa, que era el presidente de su ejecutiva local; Teresa guió todo el procedimiento y todas las normas de recuento estaban aceptadas por ambas partes, por lo tanto, impugnar el procedimiento suena un poco extraño, aunque pueden ejercer su derecho. Creo que pretende ganar en los despachos lo que lo no pudo ganar en la asamblea.

-Lo que si parece es que el PSOE sigue partido en dos

-El partido está llamado al entendimiento y, hasta que no lo entendamos y lo asumamos, no vamos a poder desarrollar todo nuestro potencial. El Partido Socialista de Ronda va a volver a ser lo que fue en el pasado. Volverá a tener el mismo peso en la ciudad y en las instituciones. Además, somos conscientes de que los militantes lo que piden a voces es un entendimiento.

-El entendimiento parece que lo tendrá usted que poner en práctica ¿Cómo piensa asumir la relación con sus compañeros en el Ayuntamiento y la alcaldesa?

-Va a ser una relación de entendimiento, no existe otra opción. Tenemos que trabajar cada una en nuestro ámbito. Teresa se debe volcar al cien por cien en la gestión municipal y la ciudad lo necesidad. Y yo, como secretaria general, junto al equipo que me acompaña, nos vamos a dedicar a reforzar el PSOE de Ronda, para que el PSOE vuelva a tener carta de naturaleza propia, con independencia del grupo municipal, porque tenemos que llevar funciones diferentes. Ellos tienen que gobernar en el Ayuntamiento y nosotros tenemos que explicar la gestión de nuestro partido en las distintas instituciones, no solo a nivel local, también a nivel provincial o regional, trasladando a los ciudadanos nuestros mensajes. Tenemos que ser el punto de conexión entre los ciudadanos y las instituciones.

-¿Está el PSOE de Ronda fuera de la sociedad?

-La verdad que se ve ahora una gran desconexión, hablando siempre desde lo orgánico, que es mi ámbito. Yo hice mi crítica y es que el partido necesita revitalizarse, porque, de lo contrario, corremos el riesgo de que se termine de desconectar, teniendo en cuenta que han aparecido nuevas fuerzas de izquierdas.

-¿Tiene intención de presentarse como candidata a la Alcaldía, apoya a Teresa o prefiere otro candidato?

-Como secretaria general mi idea es dedicarme a las tareas del partido, de la dirección local. No tengo en mente ahora mismo, para nada, presentarme a la Alcaldía de Ronda. Lo que tengo en mente es garantizar un proceso electoral limpio, transparente y legítimo para todos aquellos militantes que se quieran presentar, dentro de las normas que marquen nuestros estatutos.

-¿No tiene usted un candidato definido?

-Los candidatos tienen que presentarse ellos, no los define la secretaria general, se presentan voluntarios.

-Dijo usted que cree que habría cosas que corregir, ¿qué se está haciendo mal en el Ayuntamiento?

-Yo creo que hay cosas mejorables, por ejemplo, podemos centrarnos en el tema del puente, que es un tema polémico. Yo lo que le puedo decir es que una medida de tanto calado social hay que tomarla de manera muy consciente, muy meditada y, por supuesto, habiéndola dialogado antes con los ciudadanos y habiendo pactado una solución. Ya los árabes se dieron cuenta que las dos partes de la ciudad tenían que estar conectadas y hemos tenido tres magníficos puentes que forman parte de nuestra identidad. Ronda es su puente, nadie entendería la ciudad de Ronda sin su puente, por lo que está claro que hay que preservarlo, pero igual de claro está que hay que conectar ambas partes de la ciudad. Por lo tanto, en este aspecto tenemos que volcarnos, centrar los esfuerzos y no permitir que se produzca una fractura en la sociedad en este tema, por lo que creo que hay que dedicarla más horas, más talento y más tiempo de diálogo.

-¿Va a integran al sector que se quedó fuera?

-Ese sector está permanentemente invitado a sumarse a este equipo de trabajo, a sumarse a todos los proyectos que se van a poner en práctica. Esta oferta de no tiene fecha de caducidad y serán recibidos con los brazos abiertos.