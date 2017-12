El Puente Nuevo de Ronda vuelve a estar abierto al tráfico rodado

Las nuevas medidas también prevén, además de la regulación del tráfico, el limitar la velocidad a 20 kilómetros por hora y dar prioridad a los peatones en la calzada. De igual modo, las calles de la barriada de la ciudad, con la excepción de la entrada al aparcamiento de El Castillo, quedarán cerradas al tráfico para los no residentes en esta parte del casco urbano. Mientras tanto, los usuarios de bicicletas y ciclomotores serán los grandes beneficiarios, ya que podrán utilizar el Puente Nuevo durante todo el día.

No obstante, la lanzadera que funcionará durante las horas de regulación se espera que comience a funcionar a mediados de la próxima semana, con el objetivo de que los ciudadanos se puedan ir amoldando a su funcionamiento, estando previsto tenga una recorrido circular entre Blas Infante y el Hospital de la Serranía, con paradas en las urbanizaciones Arenal, Planilla y barrio de San Francisco. De momento, tras la apertura a la circulación, los coches volvieron ayer a convivir con los peatones sobre el Puente Nuevo, con algún susto incluido ante la costumbre de pasear por el mismo sin la presencia de coches.

Tráfico no fija un día exacto de entrada en vigor a la espera de la señalización

La edil insistió en que la intención del Gobierno municipal con estas medidas es proteger dicho monumento, aunque se mostraba consciente de que no siempre todo el mundo puede estar de acuerdo, aunque, según afirmó "un equipo de gobierno está para tomar decisiones". Además, adelantó que la entrada en funcionamiento de la regulación ya está firmada por la alcaldesa de la ciudad y el día del inicio de su aplicación solo dependerá de la colocación de la correspondiente señalética.

El Puente Nuevo de Ronda, tras concluir las obras de reparación de su plataforma, por las que estuvo cerrado al tráfico unos 40 días, abrió ayer nuevamente al tráfico rodado, a la espera de que el Gobierno municipal ponga en marcha la nueva regulación de la circulación que tiene previsto aplicar. En este sentido, la delegada municipal de Tráfico, Francisca González, anunció que dichas medidas comenzarán a aplicarse tras la festividad de Reyes Magos, aunque no quiso precisar el día exacto en el que se iniciará dicha regulación, que impedirá el paso de vehículos entre las 10:00 y las 13:30 y las 17:00 y las 20:00 horas, excepto a los residentes en la barriada de la ciudad y la excepción de los padres de alumnos del colegio Las Esclavas y el Conservatorio de Música. González, insistió en las necesidad de aplicar dicho plan para proteger a este emblemático monumento rondeño, señalando que "el interés general está por encima del particular".

Manifestación en Nochebuena

La plataforma contraria al corte del Puente Nuevo tiene previsto realizar el próximo 24 de diciembre, a las 12 de la mañana, una manifestación para mostrar su rechazo a las medidas anunciadas por parte del Gobierno municipal. De este modo pretenden mostrar a los actuales responsables municipales el rechazo que muestra parte de la ciudadanía a dicho plan. En su caso, reivindican que esta regulación del tráfico no se pongan en marcha hasta que no existe un itinerario alternativo que no conlleve el tener que utilizar la carretera de circunvalación y esté considerado como una vía urbana. Además, recientemente un grupo de hosteleros y empleados del barrio de San Francisco también mostraron su rechazo a dichas medidas, al consideran que se podrían poner en peligro muchos de sus puestos de trabajo. En este sentido, algunos de ellos solicitaron que el Puente Nuevo se abriese a la circulación durante las fiestas navideñas para tratar de compensar las pérdidas ocasionadas por el cierre ocasionado por las obras de reparación, una petición que parece haber sido atendida.