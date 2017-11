El Puente Nuevo sigue sin despejar su futuro

La anunciada restricción del tráfico sobre el Puente Nuevo de Ronda sigue generando polémica. Desde el Consistorio se ultima la propuesta definitiva tras la última reunión mantenida con distintos colectivos y que terminó con el anuncio del Partido Popular de que abandonaba la mesa sobre el plan de movilidad al sentirse "engañados" por la delegada municipal de Tráfico, Francisca González.

Mientras tanto, vecinos del Barrio de San Francisco y las urbanizaciones Arenal y La Planilla anuncian que se opondrán a dichas restricciones circulatorias mientras no existe un vial alternativo que no sea la carretera de circunvalación. En este sentido, anuncian que realizarán diferentes acciones de protesta contra este cierre al paso de vehículos que no sean de residentes, entre los que se integran todas estas zonas de la ciudad que están encabezando el rechazo a dichas medidas.

De momento, el Consistorio plantea el cierre de la circulación para no residentes entre las 8:00 y 21:00, quedando excluidas de las restricciones los vehículos de servicio público y emergencias, además de los clientes de hoteles situados en el casco antiguo, que sí podrán cruzar dicho puente cuando lleguen a la ciudad para dirigirse a su hotel de destino. Eso sí, no podrán volver a utilizarlo durante su estancia en la ciudad, teniendo que dejar la población por la salida situada en el propio Barrio de San Francisco.

Durante los últimos meses este asunto se ha convertido en uno de los principales temas de conversación en la ciudad y también hay ciudadanos que consideran que dicha medida debería ser igual para todos, no haciendo distinciones entre residentes y no residentes. En estos casos los vecinos partidarios de este posición plantean un refuerzo del transporte público durante el horario de restricción del paso y un fomento de la peatonalización de esta zona, que cuenta con una gran afluencia de turistas, en especial, durante las mañanas.

Tampoco faltan propuestas que apuestan por un corte total durante los fines de semanas a cambio de que durante el resto de la semana se permita el paso a los residentes y profesores y padres del colegio Las Esclavas, y es que desde el Ayuntamiento de Ronda se insiste en la necesidad de reducir hasta un 80% el paso de vehículos por este monumento para evitar que sufra daños.

Mientras tanto, la delegada municipal de Tráfico, Francisca González, explicó que está manteniendo reuniones directamente con diferentes representantes vecinas y de colectivos para recoger sus propuestas al borrador presentado, estando previsto que entre mediados y finales de la próxima semana se realice una propuesta definitiva, ya que se mantiene la entrada en vigor de estas medidas tras la finalización de las obras de reparación. Estas obras se están acometiendo en uno de sus extremos, ya que los saneamientos que pasan por el mismo se habían dañado y se había producido un hundimiento del terreno debido a la filtración de agua. Un daño que se vincula al intenso tráfico durante años.