Recogen firmas contra el corte de tráfico en el Puente Nuevo

El anuncio del Gobierno local de Ronda sobre la restricción de circulación sobre el Puente Nuevo de Ronda durante buena parte de la jornada diurna, entre las 10:00 y las 20:00, vuelve a causar división entre los rondeños, como puede comprobarse en los numerosos comentarios que sobre este asunto se han vertido en las redes sociales en las últimas 24 horas.

De hecho, vecinos de las urbanizaciones de La Planilla y Arenal, que están situados a menos de un kilómetro del barrio de San Francisco, iniciaron ayer una recogida de firmas para reclamar que dicho corte de circulación no se haga efectivo mientras no exista una alternativa viaria que no obligue a utilizar la circunvalación. Estos vecinos han quedado fuera de los considerados como residentes (Ciudad y barrio de San Francisco), que sí podrán utilizar esta infraestructura de forma libre durante todo el día. De momento, ayer superaban las 1.000 firmas virtuales, mientras desde el Consistorio se explica la decisión para "proteger" este monumento, que en la actualidad se encuentra totalmente cortado al tráfico porque está siendo reparado de un importante hundimiento que se había producido en uno de sus extremos al resultar dañados los saneamientos que pasan por el mismo, algo que se achaca al intenso tráfico que durante años ha tenido que soportar.

Vecinos de Arenal y La Planilla están impulsado la campaña

Eso sí, una vez que finalicen estos trabajos, desde el Consistorio ya se anunció que entrarán en vigor las restricciones previstas y de las que solo se excluyen a trabajadores de la zona y servicios públicos, además de a vehículos de dos ruedas, a los que no afectará el corte en la circulación. De igual modo, también existe un periodo horario para que accedan profesores y padres del colegio de las esclavas.

Unas medidas que incluso a una parte de ciudadanos le parecen que se han quedado cortas.