Refuerzos en la guerra a la avispilla

Los castañares de la provincia de Málaga, situados en el Valle del Genal, Sierra de la Nieves y Sierra Blanca, cuenta desde ayer con importantes refuerzos en sus fuerzas para luchar contra la avispilla invasora que está causando importante daños desde su llegada hace varios años, aunque en la zona los productores y el propio Gobierno andaluz consideran que son insuficientes los Torymus existentes para poder conseguir mejores resultados y detener el avance de la plaga, que hasta el momento parece imparable.

En concreto, los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía procedieron a realizar ayer la suelta de 130 dosis de Torymus para combatir a la avispilla, lo que supone la llegada de 24.700 de estos parásitos, ya que cada una de las dosis cuenta con 190 ejemplares, 120 hembras y 70 machos. Ellos son la principal fuerza de choque contra la avispilla, aunque también se utilizan otros métodos como la corta, quema y enterrado a gran profundidad de las ramas que son detectadas ya infectadas. De momento, aunque el Ministerio de Medio Ambiente sigue sin autorizar una suelta masiva de efectivos, que es lo que piden productores y Gobierno autonómico, la suelta realizada ayer conlleva un incremento del 60% con respecto al pasado año, cuando tan solo se aprobó la liberalización de 78 dosis.

En cuanto a los puntos en los que han sido situados los nuevos comandos, han sido elegidos por los responsables de la lucha contra la plaga atendiendo a criterios técnicos, por lo que se han elegido árboles que ya están infectados en más de un 20% o que presentan más de 50 agallas con presencia de avispilla.

Ahora también queda comprobar el nivel de adaptación al terreno de este arma biológica en la que están puestas la mayoría de esperanzas de los productores de castañas para poder salvar sus árboles y su producción. En este sentido, el delegado territorial de Medio Ambiente, Alfonso Moreno, explicó que los responsables del programa de lucha contra la plaga han podido detectar durante el invierno la presencia de algunos ejemplares de Torymus en los puntos de control establecidos, por lo que se confirma que se está adaptando al terreno y puede ser en el futuro un arma efectiva para conseguir el control de la avispilla.

Ante el desequilibrio de fuerzas que existe en estos momentos entre la especie invasora y el Torymus que lucha contra ella, Moreno reclamó al Gobierno central que autorice en nuestra provincia una suelta definitiva como organismo de control biológico (OCB). "No existen razones de peso para demorar más esta autorización que tanto se demanda, ya que como bien dice el sector y lo avalan la experiencias que tenemos, todavía estamos a tiempo de hacer una lucha más eficaz para acabar con la plaga, es decir, para lograr el equilibrio entre las 2 especies invasoras, la avispilla y el torymus y conseguir la recuperación de nuestros montes de castaños". afirmó el delegado

Para Adolfo Moreno, se está produciendo una "sinrazón del Ministerio de dilatar en el tiempo una toma de decisiones que a nuestro parecer no tiene ningún sentido, ya que hasta el momento no se ha detectado ningún riesgo ni en nuestros estudios ni en los de otros países europeos a los que la plaga les llegó antes que a nosotros y que tienen el torymus como OCB". "Hasta ahora, a nuestras solicitudes de autorización de suelta del torymus como OCB el Ministerio nos responde que los estudios que presentamos no son concluyentes y que no emiten un informe favorable a esa suelta. De los estudios y conclusiones que nosotros hemos presentado no se detecta ningún riesgo ambiental de especificidad ni de hibridación, con lo cual esa negativa carece de sentido", apostilló Moreno, que es un claro defensor de una suelta masiva de efectivos.