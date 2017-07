Restricciones de agua en núcleos rurales de Ronda por falta de reservas

El delegado municipal de Obras, Urbanismo y Parques y Jardines, Francisco Márquez, alertó ayer sobre la grave situación en la que se encuentran los acuíferos de Coca y la Hidalga, que presentan uno niveles de reservas muy bajos que han llevado ya a tomar medidas como el corte del agua en el conocido Pilar de Coca, una zona de abrevadero para el ganado y punto de descanso para muchos de los deportivas que suele utilizar esta ruta próxima a Ronda para la práctica deportiva diaria. Un pilar que ahora luce un imagen totalmente seca tras acabarse el agua que había quedado en su interior almacenada.

Además, Márquez recomendó no utilizar el agua existente para el riego césped o el llenado de piscinas, al tiempo que pedía un consumo "responsable" para el resto de actividades que pueden desarrollarse en las viviendas situadas en distintos diseminados. En este sentido, también llamaba la atención de aquellos propietarios que poseen concesiones de agua agrícola con pozos propios para que moderen el consumo de la misma manera y eviten que la situación que presentan estas bolsas de agua subterránea pueda ir todavía hacia una situación peor.

El responsable municipal también dijo que preocupa la situación del acuífero de la Yerbabuena y La Ventilla, aunque en estos casos se está logrando mantener el nivel de agua que demanda el consumo tras realizar algunas reparaciones en las conducciones. En cuanto a la situación del casco urbano rondeño, Márquez insistió en pedir que no se haga un mal uso del agua, aunque en este caso sí que está garantizado el servicio "sin problemas" gracias al nivel de reservas que presenta el acuífero de la Cañada de Puya, del que se abastece la ciudad. "No debe alarmarse nadie con el caso del casco urbano de Ronda, que tiene el consumo garantizado", dijo el edil.

Además, quiso llamar especialmente la atención en este punto para no provocar confusiones entre la población de la ciudad del Tajo, aunque insistió en que en todo caso debe hacerse un uso racional del agua para no malgastarla, en especial, en esta época de sequía en la que nos encontramos y que ya está provocando problemas de abastecimiento en diferentes municipios. Mientras tanto, la noticia era acogida con cierta preocupación entre los vecinos de las zonas rurales afectadas, aunque algunos de ellos aseguraban no haber notado descenso en los niveles de sus pozos, por lo que confiaban en que la situación pueda mantenerse estable durante el resto del verano sin necesidad de llegar a cortes totales del suministro.