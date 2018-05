Ronda creará una Policía de barrio para aumentar la vigilancia

La delegada de Seguridad Ciudadana explicó que esta nueva iniciativa busca reforzar la seguridad en todas las zonas de Ronda, sirviendo de refuerzo para intentar encontrar una pronta solución a problemas puntuales que, de no resolverse, pueden agravarse. Problemas puntuales de tráfico, conflictos vecinales y otros asuntos del día a día de la convivencia en cualquier barriada serán los objetivos a solucionar por este grupo de apoyo.

Los intentos anteriores no se consolidaron

La puesta en marcha de patrullas de barrio por parte de la Policía Local no es la primera vez que se intenta. En diferentes ocasiones se han presentado medidas similares con diferentes gobiernos, aunque hasta el momento no se trata de un proyecto que terminase manteniéndose en el tiempo. De hecho, uno de los ediles impulsores de esta medida en pasadas legislaturas recordó ayer rápidamente que la idea no era nueva, aunque ahora lo que queda es comprobar si en esta ocasión se logra una implantación definitiva de esta policía de barrio.