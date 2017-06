Soha reclama que la prescripción de las viviendas se cierre en diez años

Va a cumplirse un año desde que el pasado mes de julio se aprobara en el Parlamento Andaluz el Proyecto de Ley que posibilitaba la regularización de las viviendas que fueron construidas sobre parcelaciones y fueron levantadas hace más de seis años. Esta modificación a la Ley de Ordenación de Suelo de Andalucía (LOUA) ofrecía una salida al asimilado fuera de ordenación (AFO). Sin embargo, para el resto que no están incluidas en ninguno de los supuestos regulados, siguen con la espada de Damocles que les suponen estar sometidos a una revisión de oficio de los inmuebles durante 20 años. Es decir, durante este tiempo, y en caso de que todavía no hubiesen conseguido dicha regularización, podrían verse inmiscuidos en un proceso de demolición. Muchos de estos compradores de buena fe, la mayoría de ellos extranjeros, que llegaron a la Axarquía a pasar su jubilación temen que con un plazo tan amplio, nunca lleguen a ver resuelta la situación de sus casas.

Por ello el siguiente paso que va a dar la Asociación Save Our Home in Axarquía (Salvemos nuestras casas en la Axarquía) tras haber conseguido el cambio de la Loua en el Parlamento, es conseguir la rebaja a 10 años, en lugar de 20, de la doctrina que mantiene el Consejo Consultivo Andaluz del límite de revisión de las acciones administrativas sobre estas viviendas.

"La figura del AFO permitirá a algunos de sus dueños poder registrar las casas en el Registro de la Propiedad y además acceder a los servicios básicos como agua y luz, algo a lo que hasta ahora no podía aspirar, mientras que otros, bajo la apariencia total de legalidad de sus documentos ya disfrutaban de todos estos servicios. Sin embargo, el proceso administrativo es lento, razón por la que SOHA está solicitando que se reduzca a 10 años, en lugar de 20, la doctrina que mantiene el Consejo Consultivo Andaluz del límite de revisión de las acciones administrativas sobre estas viviendas de los compradores de buena fe", explicó Mario Blancke, portavoz de la asociación SOHA y alcalde de Alcaucín.

En este sentido, comentó que también se enviarán las modificaciones referentes al derecho de usufructo, derechos sobre la superficie y de acceso al mercado hipotecario, que ya fueron remitidas a la Comisión de Justicia a nivel nacional; y finalmente con respecto a la calidad de vida de los afectados, igualar los derechos de acceso a los suministros básicos como agua, luz, saneamiento o telefonía.

"Pero, ¿quién tiene la culpa? ¿Los políticos, los propietarios, las promotoras, los abogados…, o no se debe buscar culpables? No ha existido un control ni un valor de parar los pies a este urbanismo salvaje. Era una época donde entraba mucho dinero, todos se beneficiaban, se ha querido resolver un problema de paro en el campo mirando a otro lado, pero lo que no puede ser es que por mirar a otro lado se culpe a los propietarios del resultado", añadió el portavoz de Soha.