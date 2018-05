Sueltan un parásito para continuar con el control de la avispilla del castaño

El delegado de Medio ambiente, Adolfo Moreno, indicó que después de muchas reuniones con el sector han llegado a dos conclusiones fundamentales: que no hay afección medioambiental, al menos que sea significativa, con la suelta del torymus , y, por el contrario, sí se sabe que está afectando a la expansión de la plaga de la avispilla del castaño, "la cual -advirtió- está degradando al medio ambienta afectando a los castañares.

Los trabajos, autorizados por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, se centrarán en el suministro de 320 dosis de este parásito a 74 nuevos núcleos afectados y a otros puntos anteriormente tratados con el fin de reforzarlos ante esta plaga. Esta actuación, que se realiza una vez iniciado el desarrollo de la yema de los castaños para adecuar los ciclos biológicos de ambas especies (parásito y plaga), pone de manifiesto el compromiso del Gobierno andaluz en su lucha contra la avispilla del castaño, que comenzó en mayo de 2014 con el plan de Seguimiento de esta plaga. No en vano, la presencia de este insecto podría reducir la producción y la calidad de los frutos, la vitalidad y estabilidad estacional del ecosistema castañar e incluso provocar la mortandad de árboles..

La Junta reclama al Gobierno central una actuación masiva

El director general de Espacios Protegidos de la Junta de Andalucía, Javier Madrid, arremetió directamente contra el Gobierno central por no autorizar la suelta masiva de torymus sinensis para tratar de frenar la plaga de forma biológica. En este sentido, insistió en solicitar al Ministerio de Agricultura y Pesa, Alimentación y Medio Ambiente que para el próximo año sí que conceda dichos permisos para que la Junta de Andalucía pueda ampliar de forma más amplia, señalando que "para la próxima campaña no podemos estar así". Además, lamentó que esta falta de autorización para una suelta masiva hubiese provocado una importante afección a los castañares del Valle del Genal, como se está produciendo en estos momentos. "Tenemos datos más que suficientes para que, de una vez por todas, el Ministerio autorice las sueltas masivas", dijo Madrid. Además, calificó de "ridículo" que se esté sopesando el posible daño a poblaciones locales, "que no lo hay", sobre el daño que se está ocasionando.