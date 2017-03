Sustraen unos 6.000 euros en maquinaria del vivero Guadalgarden de Ronda

Los robos no cesan en locales y empresas ronde ñas. Ayer le tocó el turno al vivero Guadalgarden, situado en las proximidades de la barriada de la Dehesa, en el que los ladrones consiguieron llevarse maquinaria valorada en unos 6.000 euros. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Nacional para tratar de encontrar indicios que puedan conducir hasta los autores de este nuevo robo, uno más de la oleada que sufre la ciudad del Tajo desde hace semanas sin que parezca tener freno, aunque los efectivos policiales están practicando numerosas detenciones. No obstante, los ingresos en prisión de los detenidos no se están produciendo en la misma proporción.

En cuanto al asalto perpetrado en las instalaciones de Guadalgarden, los ladrones tuvieron tiempo suficiente para forzar todas las puertas de las instalaciones, tanto las que conducen a zonas de almacenamiento de plantas y productos fitosanitarios, como aquellas que dan acceso a zonas de oficinas y distintos almacenes, en total, hasta ocho puertas fuerzan forzadas, por lo que los responsables de la empresa creen que los ladrones pudieron estar bastante tiempo en el interior de las dependencias.

En los distintos almacenes se llevaron distintas herramientas de pequeño porte, hasta llegar a la zona de almacenaje de la maquinaria de mayor tamaño, en la que se hicieron con diferentes sierras mecánicas y corta setos, unos equipos que nuevos alcanzan precios de unos 1.000 euros. Tras conseguir hacerse con el importante botín, se dieron a la fuga por una puerta lateral, aunque un vecino pudo ver sobre las 6:40 de la madrugada un vehículo que estaba cargando herramientas en la zona y decidió alertar a la policía.Precisamente, en un pinar cercano los empleados del vivero lograron recuperar algunas de las herramientas de menor tamaño que habían sido escondidas. Además, también sustrajeron de la caja registradora una pequeña cantidad de dinero que había sido dejada la noche anterior.

No es la primera vez que sufren un robo en las instalaciones. Y es que el pasado mes de diciembre los ladrones también accedieron al interior del vivero para perpetrar otro robo. Pero en los últimos días no han sido los únicos en la zona en recibir la visita de los cacos, ya que la próxima bodega Descalzos Viejos también fue asaltada hace dos días con un objetivo muy similar, el cuarto de almacén de las herramientas, del que también sustrajeron diferentes equipos.

En este caso, al igual que ocurrió ayer en el vivero, los amantes de lo ajeno no se llevaron ningún tipo de género, dejando de un lado el vino o las plantas.

A los daños que suponen las herramientas sustraídas, también se añaden los considerables daños interiores que han ocasionado los ladrones a la hora de acceder al interior de ambas instalaciones, ya que también tendrán que ser repuestas las diferentes cerraduras y reparadas las puertas que han sido dañadas. De momento, la oleada de robos se mantienen en la ciudad y la preocupación sigue creciendo entre los empresarios porque no se logre poner fin a la misma desde hace varios meses.