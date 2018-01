Todas las claves del caso Bodas

El conocido como caso Boda, en el que se investiga la posible falsificación de un acta de matrimonio de la hija del ex concejal del PSOE José María Jiménez ha tenido en las últimas semanas un especial protagonismo informativo por el giro dado en la investigación tras la declaración del propio Jiménez y su hija, en la que mantuvieron ante la jueza instructora que la regidora rondeña, Teresa Valdenebro, conocía el cambio de fechas realizado en dicho expediente.

El nuevo frente judicial abierto en Ronda tiene como origen la información publicada por el diario ABC el pasado 1 de agosto de 2017, cuando daba a conocer la posible modificación de fechas en el acta de la boda que fue oficiada por la propia Valdenebro y los posibles beneficios obtenidos por la hija del entonces todavía concejal socialista gracias a un contrato laboral con el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Precisamente, este ente público abrió una investigación interna en la que determinó que la enfermera no tenía derecho a percibir los honorarios por el permiso nupcial concedido inicialmente, ya que estaba condicionado a la entrega posterior de cierta documentación que no se habría considerado correcta tras su presentación. En este sentido, algunas fuentes consultadas apuntan a la posibilidad que se pida comprobar también si la solicitud se presentó con la antelación prevista por las normas de funcionamiento del SAS, que es de 20 días para estos casos.

Investigan si se alteró el acta de matrimonio de la hija de exedil para obtener un beneficio

La información provocó que rápidamente el PP solicitara explicaciones y una cascada de informaciones periodísticas que llevaron el asunto a la primera línea informativa. Tras una jornada de silencio, el concejal aludido convocó una rueda de prensa en la que anunció su decisión de presentar su dimisión y asumía toda la responsabilidad de lo ocurrido, asegurando que no había informado de dicho cambio a la regidora y pidiendo disculpas a sus compañeros. Eso sí, mantuvo que en el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) no le pusieron ningún tipo de problema para realizar dicho cambio y arremetió duramente contra el PP.

Pasados dos días de la dimisión de su concejal, era la propia alcaldesa rondeña la que comparecía ante los medios de comunicación para dar su versión de los hechos, una actitud que mantuvo ante la jueza instructora el pasado viernes durante su declaración. Además, en ese momento los socios de Gobierno del PSOE, PA e IU, consideraron suficiente la dimisión de Jiménez y dieron por buenas las explicaciones dadas por Valdenebro

La regidora mantiene desde entonces que desconocía el cambio de fechas introducido en el acta matrimonial, que no se percató del mismo el día del enlace que ella misma ofició porque no leyó el acta, al tiempo que otorgó a su compañero en aquel momento un voto de confianza porque consideraba que dicho cambio no lo había realizado con "mala intención", aunque hoy le acusa directamente. Una dimisión y explicaciones que no contentaron al Partido Popular, que insistió en apuntar a Valdenebro y amagó con llevar dicho asunto ante la Justicia, aunque, finalmente, fue la regidora la que decidió poner en conocimiento de la Fiscalía toda la documentación a finales del mes de agosto.

La decisión pareció calmar las aguas revueltas que originó el caso, aunque duró poco, ya que a principios de septiembre se conocía que se abría una investigación judicial sobre este asunto, aunque entonces pocos imaginaban que el ex concejal socialista cambiaría su versión de los hechos e implicaría en su declaración ante la jueza a la alcaldesa, manteniendo que estaba al tanto de los cambios realizados. Estas declaraciones, junto a la realizada por la funcionaria que tramitó el expediente, llevaron a la jueza a citar a la regidora como investigada, prestando declaración en pasado viernes durante casi una hora y media. Una comparencia en la que insistió en desconocer el cambio de fechas y que nadie le había informado del mismo.

La regidora no se mueve hasta el momento ni un milímetro de su posición inicial, aunque la defensa de Jiménez aportó un intercambio de mensajes para tratar de acreditar que la regidora y el ex concejal sí hablaron del tema antes de que se destapase, algo que hasta el momento niega Valdenebro. Y mientras se espera la decisión de la jueza sobre si toma una decisión sobre este asunto con los datos que tiene o requiere más declaraciones, el PP vuelve al ataque para exigir la dimisión de Valdenebro y que la dirección socialista tome medidas si la propia regidora no se marcha por voluntad propia. Una dirección del PSOE que pide respetar la investigación que se está realizando por parte de la Justicia.