La delegada de Tráfico acusa a colectivos de desinformar sobre la restricción del Puente Nuevo

La restricción de la circulación sobre el Puente Nuevo de Ronda y parte del casco antiguo sigue generando polémica entre la delegada municipal de Tráfico, Francisca González, y varios colectivos que se oponen a las medidas anunciadas, que incluyen la prohibición de circular por dicho monumento en dos tramos horarios del día. González acusó ayer a algunos de estos colectivos de estar "desinformando" a los vecinos, al tiempo que mantuvo que "se contemplan las demandas de la mayoría de personas afectadas y de esa manera se han decidido los horarios definitivos, abriéndose una franja horaria de apertura total al mediodía para las personas que salen de sus trabajos o de los centros escolares, y también para los comerciantes y hosteleros del barrio de San Francisco que así lo habían solicitado, de esta manera se contempla a toda la ciudad y a los horarios de mayor tránsito".

Además, la edil aseguró que se estaba ofreciendo a los ciudadanos información "manipulada y con un tinte político" al tiempo que indicó que "me gustaría que le preguntaran a la plataforma y a la asociación de vecinos por qué antes si podían pasar a cualquier hora y ahora no, por qué a mí me han traído una propuesta y a los vecinos les han contado otra cosa". González mantuvo que durante este tiempo de debate se han escuchado las propuestas todos aquellos vecinos que han querido expresarlas y "no solo una parte". Además, dijo que la propuesta final recoge buena parte de las sugerencias que han sido planteadas durante el debate por los diferentes colectivos.

Mientras tanto, desde la plataforma contra el corte del Puente Nuevo ya se anuncia que se está preparando una manifestación para mostrar el rechazo al plan de movilidad que se anunció desde el Gobierno municipal y que se pretende que entre en funcionamiento tras la finalización de las obras de reparación de la plataforma del puente en uno de sus extremos, que se vio afectada por un hundimiento provocado por filtraciones desde los saneamientos. Y mientras la plataforma muestra su rechazo a la medida, en internet se lanza una recogida de firmas en un conocido portal para apoyar la idea de la edil y que ayer sumaba más de 250 firmas de apoyo.

El plan definitivo de movilidad incluye el cierre a la circulación por el Puente Nuevo entre las 10:00 y las 13:30 y las 17:00 y las 20:00 horas durante todos los días de la semana, en los que únicamente podrán transitar los residentes en la barriada de la Ciudad, además de vehículos de dos ruedas y servicio público.

De forma paralela, los padres de alumnos del colegio Las Esclavas y el Conservatorio tendrán una autorización especial para cruzar en el horario lectivo, aunque los segundos únicamente podrán circular por calle Armiñán para dirigirse hacia el aparcamiento de El Castillo, situado junto al Consistorio y desde allí realizar el recorrido andando. Por otra parte, un servicio de lanzadera funcionará entre plaza de España y Arenal.