Trece municipios se unen para la declaración de la Sierra de las Nieves como Parque Nacional

La Costa del Sol en los últimos años ha venido posicionándose como un completo destino de interior, gracias a la puesta en valor de los entornos naturales que posee la provincia de Málaga. No obstante, aún quedan espacios por recibir su "justa catalogación". Es el caso de la Sierra de las Nieves, por la que trece municipios malagueños se han unido para su declaración como Parque Nacional.

"La reciente puesta en marcha de las visitas al Caminito del Rey o la declaración del Sitio de los Dólmenes como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco, han sido los principales hitos que han reforzado en visibilizar el atractivo interior de la provincia de Málaga", precisó al respecto el director general de Turismo Costa del Sol, Arturo Bernal.

En cuanto a la Sierra de las Nieves, el espacio fue catalogado por la Unesco como Reserva de la Biosfera en 1995, aunque en 2006 quedó integrada dentro de la llamada Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, que unió la Sierra de las Nieves con la de Grazalema, e integró otras zonas de gran valor ecológico de la provincia malagueña como los Reales de Sierra Bermeja o el Cañón de las Buitreras, además de espacios del norte de África.

La Sierra de las Nieves, según informaron desde Turismo Costa del Sol en un comunicado, cuenta con hitos naturales de gran importancia como el pico Torrecilla -el más alto de la Costa del Sol con 1.919 metros-, dentro del término municipal de Tolox, o el Pinsapo de las Escaleretas, declarado monumento natural desde 2001, dentro del término de Parauta, que cuenta con una antigüedad de entre 350 y 550 años.

Además, especies como el pinsapo, pero también el quejigo, el arce o el tejo suponen "verdaderos tesoros naturales" de este rincón de la Costa del Sol. En cuanto a su fauna, la cabra montés, la nutria y el águila campean con regularidad por la amplia extensión de la Sierra de las Nieves, superior a las 20.000 hectáreas.

La declaración de la Sierra de las Nieves como Parque Nacional, según expresaron, ha sido un anhelo antiguo de los habitantes de los pueblos de este particular enclave. Desde que en 1837 el botánico suizo Edmund Boissier catalogó y descubrió el pinsapo, la especie que mayor personalidad otorga a este entorno, los pobladores y municipios del entorno no han dejado de situar el espacio de la Sierra de las Nieves como una referencia, no sólo natural y paisajística, sino turística, dentro de las pautas adecuadas de sostenibilidad.

En la actualidad, un total de trece pueblos, tanto de la propia comarca como colindantes con el propio entorno natural, integran una plataforma que difunde los beneficios que conllevaría la defaclaración de la Sierra de las Nieves como Parque Nacional. Estos municipios malagueños son Alozaina, Benahavís, Casarabonela, El Burgo, Guaro, Istán, Monda, Ojén, Parauta, Ronda, Serrato, Tolox y Yunquera.

Con ello, se busca blindar la protección natural del entorno y la creación de una cultura natural en torno a la Sierra de las Nieves pero, también, contribuir al desarrollo socioeconómico y turístico de los municipios del entorno, potenciando el papel de este parque natural en la oferta turística de la Costa del Sol en particular y Andalucía en general.