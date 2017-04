Valdenebro acusa a la Diputación de no cumplir su promesa

La alcaldesa de Ronda, Teresa Valdenebro, acusó ayer al presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Elías Bendodo, de no querer cumplir el compromiso adquirido para la construcción de un paso peatonal subterráneo sobre la carretera de circunvalación para el nuevo hospital de la Serranía de Ronda. Y es que el Gobierno local interpreta que el acuerdo hacia referencia a financiar la totalidad de la obra y no solo una parte, como propuso Bendodo en dicho encuentro. Además, Valdenebro acusó al presidente de la Diputación malagueña de haberle exigido que criticase en público a la Junta de Andalucía como condición para aportar financiación para dicho posible proyecto. "Me exigió que criticara a la Junta de Andalucía y a mi partido públicamente como condición para colaborar en la pasarela", tras lo que afirmó que "no vamos a someternos a ningún chantaje para que lleguen servicios a Ronda por la inmadurez y la arbitrariedad del actual gobierno de la Diputación a la hora de aceptar proyectos".

No obstante, la alcaldesa aseguró que el Consistorio continuará con la redacción del proyecto y tratará de conseguir financiación para el mismo, ya que, según afirmó "la pasarela peatonal se va a realizar 'si o si', quiera o no colaborar la Diputación de Málaga". Por otra parte, Valdenbro, también acusó a Bendodo de haberse negado a apoyar económicamente la celebración de Ronda Romántica, al tiempo que recordó que durante los años en los que estuvo al frente del Gobierno municipal el PP sí hubo apoyo en forma de financiación para este evento, por lo que acusó al Gobierno de la Diputación de utilizar la "arbitrariedad" a la hora de decidir los proyectos que apoya.

"Estamos por encima de estas nimiedades, lo único importante es Ronda y vamos a seguir trabajando, con mano tendida, y buscando la colaboración de todas las administraciones", señaló.