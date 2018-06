Valdenebro amaga con no ir a las primarias si el PSOE no actúa

La alcaldesa de Ronda, Teresa Valdenebro, no descarta retirar su candidatura en las primarias para la elección de candidata para las próximas elecciones municipales si el PSOE no le garantiza "transparencia y justicia" en el proceso que le llevará a medirse la ex regidora y actual secretaria general, Isabel Aguilera, según afirmó en unas declaraciones a la televisión local Canal Charry.

Valdenebro y el sector que le apoya viene denunciando la situación "anormal" que consideran que se está produciendo en la Agrupación Socialista de Ronda por la injerencia de una persona ajena a la que el PSOE no le permite militar y que mantienen que realmente es el que tiene el control de la agrupación. Una situación que mediante un escrito denunciaron ante las direcciones provincial, regional y nacional, pidiendo la suspensión del proceso de primarias y la puesta en marcha de una gestora, aunque la falta de respuesta a estas quejas está generando un importante malestar entre el sector de Valdenebro, según indican fuentes socialistas.

Éstas también apuntaron a la supuesta entrada masiva de militantes en los últimos meses, tras la llegada al cargo de secretaria general de la rival de Valdenebro. Además, también han denunciado en reiteradas ocasiones que desde la ejecutiva local se habría iniciado una campaña contra la gestión socialista al frente del Ayuntamiento rondeño junto a PA e IU, formaciones con las que mantiene un pacto desde la moción de censura que llevó a Valdenebro a la Alcaldía y a desalojar a la popular, María de la Paz Fernández.

En este sentido, la regidora sostiene que se han enviado pruebas a los órganos de dirección para respaldar que desde la ejecutiva local se estaba manteniendo una actitud contraria al Gobierno local en lugar de servir de soporte.

Además, en declaraciones anteriores también había solicitado que se aclarase qué había cambiado para que ahora se acepte a Aguilera como candidata cuando en el pasado fue apartada. De este modo se mantiene la incógnita sobre el futuro del PSOE rondeño de cara a las próximas elecciones municipales, ya que, de producirse una retirada de la candidatura de Valdenebro se convertiría Isabel Aguilera en candidata de forma automática, lo que supondría su vuelta a la primera línea de la política local. De momento, todo hace indicar que se tendrá que esperar hasta la próxima semana para que se produzca una decisión definitiva.