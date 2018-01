Valdenebro niega que conociese el cambio de fechas del caso Boda

La alcaldesa de Ronda, Teresa Valdenebro, acompañada por varios miembros del Grupo Municipal del PSOE, acudió ayer al Palacio de Justicia rondeño para comparecer en calidad de investigada en las diligencias que se están instruyendo en el llamado caso Boda, en el que se trata de aclarar si pudo cometerse algún delito por el cambio de la fecha del enlace matrimonial de la hija del ex concejal socialista José María Jiménez, que le habría permitido tener acceso a un permiso nupcial remunerado en un contrato con el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

La regidora, que compareció ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 durante casi una hora y media, mantuvo la versión que hasta el momento había dado públicamente y negó de forma reiterada tener conocimiento del cambio de fechas que se había realizado en el expediente que tiene que tramitar el Consistorio para la celebración de bodas, pasando del 17 de junio inicial al 21 que finalmente apareció en la documentación.

La modificación habría posibilitado obtener un permiso nupcial remunerado del SAS

De igual modo, también habría insistido en que en dicha boda, que fue oficiada por la propia Valdenebro, no se había procedido a leer el acta, por lo que mantuvo que tampoco en ese momento del propio enlace se percató del cambio, responsabilizando en todo momento de lo ocurrido a su entonces compañero, José María Jiménez. Tras finalizar su comparecencia, la regidora atendió a los medios de comunicación que la esperaban a la salida del juzgado y volvió a insistir en que había ido con "la verdad" y que había respondido a todas las cuestiones que se le habían preguntado por las diferentes partes.

Además, aunque no entró en detalles de su declaración, ratificó que había mantenido ante la jueza que desconocía los cambios de fechas realizados en el acta matrimonial, al tiempo que insistió en su deseo que se aclare este asunto y recordó que había sido ella la encargada de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía, indicando ante la jueza que " lo único que sé es que unos novios me pidieron que los casara el 17 de junio y el 17 de junio los casé". "Sigo manteniendo la verdad, que yo no tenía ningún conocimiento de ese cambio de fecha",dijo

Mientras tanto, fuentes del caso también coincidieron en señalar que Valdenebro habría responsabilizado en todo momento a su antiguo compañero de partido del cambio de fechas en el documento, al tiempo que habría mantenido que ninguna de las personas que pudieron participar en la custodía del expediente le informaron de dicho cambio.

Por su parte, la defensa del exconcejal habría aportado una serie de mensajes intercambiados entre su defendido y la regidora para tratar de demostrar que ambos habían hablado de este asunto tras preguntar por el asunto un periodista de ABC y antes de que el diario publicase esta información el pasado 1 de agosto.