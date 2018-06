Valdenebro lleva a la ejecutiva del PSOE de Málaga la situación en Ronda

La alcaldesa de Ronda, Teresa Valdenebro, que se medirá en las primarias del PSOE de Ronda a la actual secretaria general y ex alcaldesa de la Isabel Aguilera, por ser la candidata de los socialistas en las próximas elecciones municipales, trasladó personalmente a la ejecutiva provincial la situación "anormal" que considera que se vive en la Agrupación Socialista de Ronda. La regidora expuso asuntos que ya habían trascendido a la opinión pública y que también alegó en un escrito que dirigió a los máximos órganos de su partido apoyando por una treintena de militantes, en los que mantenía que una persona ajena a la formación y al que el PSOE no le permite militar, está siendo el verdadero conductor del rumbo de la agrupación local. Una injerencia que Valdenebro mantiene que se "intensificó" tras la llegada de la actual secretaria general y rival de la regidora, aseguran que "le deja hacer".

Además, también denuncia una campaña de la nueva ejecutiva socialista rondeña contra la gestión municipal, algo que la regidora considera que han logrado acreditar ante los responsables del partido sin que hasta el momento se tomasen medidas para evitarlo, para lo que habrían aportado mensajes en las redes sociales o capturas de mensajes de teléfonos. En este sentido, lamentó que no se esté llevando a efecto el trabajo que considera que se debe realizar desde la agrupación local, que, a su juicio, debería ser "servir de apoyo" a la acción del Gobierno municipal.

Aunque Valdenebro no hizo referencia a asuntos concretos, sí que han sido públicas las discrepancias que se han mantenido entre la dirección local y el Grupo Municipal Socialista por la regulación del tráfico sobre el Puente Nuevo de Ronda puesta en marcha por el Ayuntamiento. Un asunto en el que la secretaria general, Isabel Aguilera, abogó por alcanzar un acuerdo entre las partes, ya que existe un importante rechazo vecinal en la zona sur de la ciudad ante esta medida. No obstante, Valdenebro mostró su "más absoluto respeto" al proceso de primarias, y asegura que lo está viviendo con "total normalidad", al tiempo que asegura que mantendrá su compromiso con su partido y con el actual gobierno municipal en caso de que no resulte elegida como candidata socialista. La regidora mantuvo que, con independencia del resultado que pueda darse, mantendrá su "compromiso" con los ciudadanos y con sus socios de gobierno, PA e IU, hasta el final de la legislatura. De este modo, Valdenebro destacó que se pueda producir algún tipo de cambio en la gestión municipal y la dimisión por su parte.