El Valle del Genal sigue en vilo por el avance la avispilla del castaño

La plaga de la avispilla del castaño sigue generando una gran preocupación entre los productores de la zona, ya que la venta de la castaña es una de las principales fuentes de ingresos de muchas familias de los municipios enclavados en el Valle del Genal, además de ser un gran atractivo para los amantes de la naturaleza y el senderismo.

En este sentido, David Sánchez, alcalde de Jubrique, apeló a que el Valle del Genal se una a todos los niveles para exigir al Ministerio de Agricultura que actúe con celeridad aprobando el uso generalizado del Torymus sinensis. El regidor recordó que es totalmente prioritaria la conservación de las 3.900 hectáreas de bosques de castaños que hay en la zona por su incalculable valor medioambiental, paisajístico y también económico, ya que multitud de familias del entorno obtienen la mayor parte de sus ingresos de la castaña y la propagación de la plaga podría significar una importante merma en la producción de este fruto.

El alcalde de Jubrique dice que es prioritario conservar las 3.900 hectáreas de bosques

En este sentido, el mantenimiento de los castañares en buen estado de salud es imprescindible para el desarrollo socioeconómico de la zona, ya que este sector es un pilar fundamental del valle que fomenta el arraigo de los vecinos en los municipios, evitando así su despoblación, y deja en la comarca la nada desdeñable cifra de unos 10 millones de euros al año. Por todo ello, la tardanza en la suelta del Torymus sinensis únicamente podría empeorar la situación, prologando durante más tiempo los efectos de la plaga sobre los castaños.

Mientras tanto, por parte de algunas organizaciones agrarias se lanza un mensaje muy parecido, En este caso, Francisco Boza, responsable del castaño en COAG Málaga, explicó que tres años después de que se detectara la presencia de la avispilla del castaño en el Valle del Genal se ha podido comprobar que la plaga se está extendiendo a gran velocidad. Boza ha vaticinado que este año los productores de las variedades más tempranas ya tendrán pérdidas económicas y que llegará un momento en que todo el territorio sufrirá un descenso drástico en la producción de castañas.

"Esperemos que el Ministerio autorice de una vez la suelta masiva del Torymus como agente de control biológico de la avispilla porque es el único método que los científicos han demostrado eficaz contra la plaga. El Gobierno no puede arruinar deliberadamente a un sector que, aunque no es relevante para la economía general del país, sí es muy importante para las zonas donde está instalado el cultivo del castaño, que además son lugares de montaña ya de por sí económicamente deprimidos", indicó Boza, que también adelantó que en los próximos meses la Red Estatal del Castaño mantendrá una reunión con el Ministerio, y que en el caso de que el Gobierno no adoptase la decisión de la suelta masiva del Torymus, el sector comenzará a llevar a cabo diferentes movilizaciones.