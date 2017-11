El Vaticano apoya a Cáritas y rechaza los centros de detención

El subsecretario de la sección dedicada a los migrantes y refugiados del Vaticano Fabio Baggio aseguró que la Iglesia católica dice "no" a "cualquier tipo" de centro de detención de migrantes y mostró su apoyo a la Iglesia española en relación a la denuncia de Cáritas por el internamiento de migrantes en la cárcel aún por inaugurar. "La Iglesia católica siempre ha sido muy clara con el tema de la detención administrativa diciendo 'no' a cualquier tipo de campo de detenciones que pueda existir, y no podemos no apoyar lo que la Iglesia Católica de España está llevando adelante con su propia campaña para que estos migrantes y refugiados sean tratados como seres humanos", indicó Baggio en una entrevista a Europa Press.