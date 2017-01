Vecinos de Arenas y Sayalonga protestan por el cierre de bancos

Casi un centenar de vecinos de Arenas y Sayalonga se manifestaron ayer en la plaza de las Carmelitas de Vélez-Málaga para pedir a los responsables de la entidad bancaria Cajamar que no cierre las oficinas que tiene en sus pueblos. Los vecinos se resisten a quedarse sin sede porque esta circunstancia les ocasionará innumerables molestias, sobre todo a las personas mayores que no están habituados a la banca electrónica. "Esto nos obliga a desplazarnos y en el caso de aquellos que ya no tienen vehículo o carné de conducir a depender de sus hijos, familiares o vecinos para poder desplazarnos a otros pueblos mayores que sí tengan como puede ser Vélez-Málaga", lamentó Manuel Pareja, uno de los usuarios de esta entidad que ayer acudió al centro neurálgico de la capital axárquica para denunciar la situación.

"Nos va a afectar mucho, es un problema muy grande tener que venir hasta aquí para hacer cualquier trámite, no sólo para sacar dinero, que también es fundamental", añadió Manuel García, quien también estuvo ayer en la concentración. Junto a ellos, acudieron los responsables municipales de Arenas, Laureano Martín (IU), y Antonio Pérez (PP), de Sayalonga, que se pusieron detrás de pancarta en la que rezaba "Cajamar nos condena a la exclusión financiera".

La cooperativa agrícola de Arenas, el principal cliente del banco en este pueblo, con unos movimientos cercanos a los 2 millones de euros anuales, también ve perjudicados sus intereses el cierre de la única entidad bancaria que existe en el municipio. "El problema de la cooperativa es grande; son diarios los trámites que se hacen y todos los días requerimos de liquidez o necesitamos hacer ingresos en caja de dinero que hemos obtenido", expusieron. Cajamar informó de que el cierre de las oficinas que se hará efectivo este viernes es irrevocable. La decisión la atribuyen a la redistribución de las sedes y de los servicios que se están llevando a cabo para atender las exigencias del Banco de España. Aclararon que los cambios se han producido en aquellas con menor población y menor número de operaciones bancarias.

A la protesta se sumó la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, cuyo grupo popular va a presentar al próximo Pleno una moción para que las entidades bancarias no cierren en los pequeños municipios de la comarca.