Vecinos contrarios al corte del Puente Nuevo de Ronda convocan una reunión

Los vecinos de las urbanizaciones Arenal, La Planilla y los partidos rurales cercanos al barrio de San Francisco han sido convocados hoy a una reunión para abordar el corte de tráfico que se realizará en el Puente Nuevo de Ronda tras la conclusión de las obras de reparación. Estos vecinos, que han sido excluidos inicialmente de los que serán considerados como residentes y que sí podrán circular durante toda la jornada por la infraestructura, ya han mostrado su malestar por esta decisión y han iniciado un recogida de firmas contra dicha decisión que ha sido anunciada oficialmente por el Gobierno local.

Ayer, la alcaldesa rondeña, Teresa Valdenebro, mostró su respaldo a la delegada municipal de Tráfico, Francisca González, que está siendo la encargada de desarrollar el nuevo plan de tráfico para parte del casco histórico de la ciudad, que busca reducir en un 70% la presencia de vehículos. De hecho, ya se encuentra operativo el cierre total por el denominado Puente Viejo, por el que hasta ahora se permitían la circulación en un sentido, quedando esta zona monumental como totalmente peatonal. La regidora también confirmó que se está estudiando la posibilidad de modificar la propuesta inicial anunciada y pasar a considerar los vecinos de La Planilla y Arenal como residentes, aunque, de momento, no hay una decisión en firme.

Además, fuentes municipales también confirmaron que hay peticiones por parte de vecinos que son partidarios de apostar por una mayor peatonalización del centro de la ciudad y que también se encuentran en estos momentos en estudio, antes de que la próxima semana se tome una decisión definitiva sobre la forma de regular la circulación.

No obstante, sí que está decidido que los vehículos que no sean de residentes, servicio público o emergencias no podrán utilizar el Puente Nuevo entre las 10:00 y 20:00, con la excepción de los padres de alumnos del colegio de Las Esclavas que tendrán de un horario especial para recoger a sus hijos de lunes a viernes.

De igual modo, también se incluye una excepción para los clientes de hoteles ubicados en la ciudad para la entrada a los alojamientos, algo que tendrán que autorizar los agentes de la Policía Local con la correspondiente reserva, aunque no se les permitirá utilizar esta vía cuando dejen la ciudad.

En cuanto a los repartidores de mercancías, su entrada a esta zona quedará limitada a un horario de mañana y otro de tarde de dos horas cada uno, entre las 8:00 y las 10:00 y entre las 20:00 y las 22:00. De momento, el Consistorio anuncia que serán los agentes de la Policía Local los que inicialment se encarguen del cumplimiento de la normativa, aunque para el futuro ya se anuncia a instalación de lectores de matrículas para llevar a efecto este control del tráfico por una zona que según los últimos datos municipales soporta el paso de 11.000 vehículos diarios, lo que se cree que puede dañar al conocido monumento rondeño.