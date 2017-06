El alcalde de Campillos convoca una cuestión de confianza

El alcalde de Campillos, Francisco Guerrero (IU), tras rechazar la oposición (PSOE y PP) la propuesta de presupuestos para este año 2017 presentada al Pleno, anunció ayer que mañana se someterá a una cuestión de confianza. "La cuestión de confianza fue un compromiso que asumí cuando fui investido alcalde hace ahora dos años y que en este momento ponemos encima de la mesa como una prueba más de transparencia y honestidad política", indicó Guerrero, aunque el regidor matizó que en este caso está directamente vinculada a la aprobación del presupuesto municipal.

En este sentido, según explicaron desde el Gobierno municipal, en el supuesto de que la segunda votación salga adelante, quedará ratificada la confianza al alcalde para lo que resta de legislatura y se dará el visto bueno al presupuesto. No obstante, en caso de que socialistas y populares vuelvan a tumbe dicha propuesta, las dos formaciones tendrán un plazo de un mes para presentar una moción de censura y formar una nuevo gobierno en la localidad.

Eso sí, si transcurrido este periodo dicha moción no se hubiese presentado, se ratificará automáticamente la confianza en el alcalde y la propuesta de presupuestos municipales que se había presentado. "El voto en contra al presupuesto no puede justificarse en una falta de voluntad política del equipo de gobierno para incluir partidas del resto de grupos políticos. Nuestro compromiso fue el de asumir e incluir en el presupuesto partidas de todos los grupos y así lo hemos hecho", dijo Guerrero, que aseguró haber querido incluir más propuestas de la oposición, aunque "el presupuesto no da más de sí". Guerrero explicó, por ejemplo, que "las obras a ejecutar gracias al Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) se han elegido por consenso, una obra de cada grupo. Además, existe nuestro compromiso de incorporar al presupuesto más partidas del grupo popular en la medida en que se cuantifiquen".