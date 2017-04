El alcalde de Cártama cesa a un edil y a un asesor partidarios de Susana Díaz

"Hasta mi mujer me ayuda para que la Feria salga"

El regidor de Cártama dejó caer que "se está cociendo un tema a nivel provincial, de intentar cargarse al secretario general provincial, a través de Juventudes y me están metiendo por medio", relató, al tiempo que tachó este asunto de "manipulación". "Lamentablemente, aquí como he sido yo el único que se ha posicionado de alcalde, con unos resultados de mayoría absoluta en un municipio de mayor de 20.000 habitantes, estoy como conejillo de indias en todo este tema y yo jamás ni he querido ni he entrado en nada orgánico, pero los intereses particulares de mucha gente me han cogido a mi". Gallardo añadió que hasta su mujer y otros concejales le están "ayudando para que la feria salga adelante" y rechazó que el cese sea por los argumentos de apoyo a ningún candidato a las primarias y sí porque no se cumple con las funciones: "Se lo llevo avisando desde la feria de 2016", dijo.