Los camiones cisterna inician el reparto de agua en Archidona

El Ayuntamiento de Archidona realizó ayer el primer reparto de agua mediante camiones cisterna tras declarase el agua de la red pública como no apta para consumo humano, lo que obligó al Consistorio el pasado lunes a diseñar un plan para garantizar el abastecimiento. Los operarios de los camiones contratados estuvieron abasteciendo de agua a los vecinos desde las 8:30 hasta las 14:30 horas, tiempo en el que han llenado todo tipo de embalses, especialmente de gran tamaño, para almacenar la mayor cantidad de agua posible.

No obstante, según los datos aportados por los responsables municipales, se realizarán tres repartos semanales, lunes, miércoles y jueves, para de este modo poder garantizar que todos los vecinos puedan tener acceso a agua potable mientras perdure la situación y los servicios sanitarios sigan manteniendo las restricciones sobre el agua que llega a los domicilios.

Fuente de Piedra y Villanueva del Rosario también tienen problemas

En este sentido, la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, abogó por realizar un consumo responsable del agua para tratar de evitar que estas situaciones se produzcan y de este modo también facilitar que los pozos de los que se abastece la localidad se puedan recuperar y el agua puede ser consumida, ya que en la actualidad presenta unos parámetros de color por encima de los establecidos, algo que se achaca a los bajos niveles de agua que tienen en la actualidad las captaciones. Además de insistir en el consumo responsable, y es que el agua que llega a las viviendas sí puede utilizarse para las tareas domésticas o dar de beber a animales, la esperanza está puesta en tener un otoño lluvioso que permita a los acuíferos recuperarse para poder garantizar el suministro con normalidad.

Lamentablemente, las importantes precipitaciones que cayeron sobre la zona este misma semana como consecuencia de la gota fría no alcanzaron a Archidona, municipio en el que las lluvias no fueron de gran importancia, según explicó la propia regidora. Mientras tanto, los problemas en el abastecimiento de agua no son exclusivos de Archidona, Fuente de Piedra también ha tenido que recurrir a camiones cisterna para poder suministrar agua a sus vecinos, debido a los problemas con los niveles de cloruros que presenta el agua de su captación, con un claro sabor a salado, hasta el punto de que los vecinos del municipio aseguraron que dicho sabor es perceptible con una simple ducha.

Por otra parte, en la localidad de Villanieva del Rosario también tuvieron que proceder a tomar medidas para reducir el consumo de agua debido a la escasez que tiene la localidad, por lo que desde el Ayuntamiento se tomó la decisión de interrumpir el suministro desde las 24:00 horas hasta las 7:00 en días alternos, para tratar así de recuperar al pozo de captación.