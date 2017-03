La moción de censura de Alhaurín el Grande, paralizada hasta la celebración del juicio

Las dudas sobre la legalidad de la moción de censura presentada en Alhaurín el Grande y sobre el discurrir del pleno de debate de la propuesta, el pasado 25 de enero, tendrán que resolverse con sentencia judicial. La oposición acudió a los tribunales para que se pronunciaran al respecto, pero además solicitó aplicar entretanto, la reanudación del pleno, al considerar que no se había dado por finalizado. Petición que ha sido denegada por un juzgado. Por lo que la moción de censura queda paralizada hasta el dictamen del juez que lleva el caso.

El equipo de gobierno de Alhaurín el Grande (Por Alhaurín) explicó ayer a través de un comunicado que el magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Málaga ha denegado la medida cautelar propuesta por los partidos de la oposición -PSOE, Alternativa Socialista, Izquierda Unida y una ex edil del PP-. Según plantea el juez retomar la sesión plenaria supondría entrar de lleno en las cuestiones sobre las que ha de pronunciarse con una sentencia. "La sesión pudo ser terminada y no suspendida y eso implicaría entrar en el fondo de la cuestión, sin encontrarnos en el momento procesal oportuno", señala.

Asimismo, indicaron que en el auto judicial se pone de manifiesto que los concejales de la oposición no han sabido justificar las razones por las que es necesario tomar medidas antes de que se produzca un pronunciamiento judicial: "no hacen referencia a los perjuicios que le causaría la no adopción de la medida cautelar".

Pero sí que indica el magistrado, especifica el equipo de gobierno, "que se podría causar una perturbación grave de los intereses generales municipales y de terceros, incluidos los intereses generales de los ciudadanos y los concretos de la actual alcaldesa y equipo de gobierno, pudiendo incluso verse vulnerado su derecho fundamental a la permanencia en el cargo, conseguido democráticamente en las urnas".

"Existe en marcha otro procedimiento judicial especial de protección de derechos fundamentales que estudiará el fondo del asunto y dada la intensidad del interés público en juego procede a denegar la medida cautelar solicitada", continúa el magistrado.

Los integrantes del equipo de gobierno mostraron ayer su "satisfacción sobre esta decisión judicial, ya que desde el primer momento han considerado que habían actuado bajo el paraguas de la ley y según los informes técnicos obrantes en el expediente". "En ningún momento se intentó privar a la oposición de ningún derecho, lo que ocurre es que las cosas son como son y no como a cada uno les gustaría que fuesen", manifestaron.

"De esta forma se cierra una de las vías jurídicas abiertas por la oposición mientras el otro procedimiento sigue abierto, aunque esperamos se resuelva igualmente de forma favorable", concluye el comunicado.