Una década en defensa de sus casas

En 2006 empezaron a sonar las primeras voces alarmando que había viviendas que tenían las licencias anuladas. Comenzaron las preocupaciones entre los extranjeros que vivían en la Axarquía y que habían comprado una en suelo no urbanizable buscando la tranquilidad que les ofrece el entorno, la mayoría de ellos para pasar su jubilación. "Para mí eran simplemente rumores, yo fui muy crítico con lo que decían y no le di veracidad. Pensé que si alguna vivienda estaba en peligro era la de aquellos que habían actuado a sabiendas construyendo una casa donde no se podía. Pero la mía tenía todos los requisitos legales que podía dar un Ayuntamiento. O al menos, eso es lo que yo creía, porque entonces me di cuenta que era una de los afectados", recuerda Mario Blancke, portavoz de la asociación Salvemos Nuestras Casas de la Axarquía (Save Our Home Axarquía SOHA) quien decidió junto a otros compañeros crear este grupo para buscar soluciones de forma conjunta." Entonces descubrimos que todo había sido un problema de competencias de la administración y las víctimas éramos nosotros. Fue muy duro porque no les hacíamos ver eso, que las víctimas éramos nosotros", expresó el ahora también alcalde de Alcaucín.

"En 2008 surgió Soha y montamos una manifestación en Málaga donde acudieron más de 2.000 personas. Estuvimos respaldados por otros colectivos y también por propietarios de otras comarcas. A partir de aquí, y con la presión mediática, empezamos a tener reuniones de más alto nivel", expuso Blancke sobre la creación de esta asociación que en estos diez años ha conseguido cambiar la Ley de Ordenación de Suelo de Andalucía y el Código Penal. Su nuevo objetivo es una reforma de la Ley Hipotecaria para que las viviendas declaradas fuera de ordenación puedan optar a un préstamo.

Actualmente son 300 socios, la mayoría extranjeros aunque hay algunos españoles

"A lo largo de este tiempo nos hemos dado cuenta que era un problema político no judicial porque cuando los jueces decretaban una demolición lo hacían aplicando la normas. Y eso es lo que había que cambiar", indicó el portavoz de Soha, quien apuntó que entre otros cambios han conseguido que las prescripción sea a los cinco años y no a los 15. "No tiene sentido para el comprador de buena fe que la nulidad se aplique con tanto tiempo. Lo que queremos es que pasen a ser fuera de ordenación (DAFO). Tampoco tiene sentido que no tengamos derecho a una hipoteca por Ley. Los bancos están suficientemente capacitados para saber si hay riesgo o no de demolición. Son ellos quienes deben decidirlo no una norma. De hecho, las que ellos tienen en su cartera, si reciben préstamos", argumentó Blancke sobre sus próximos retos. "Cuando consigamos estas dos cosas, haremos una gran fiesta y disolveremos la asociación", manifestó Blancke confiado. Actualmente son más de 300 socios, algunos españoles. Esta semana se reunieron en el camping de La Viñuela para plantear los próximos objetivos

Por su parte, Philip Smalley, presidente de SOHA, quien también tildó de duros los primreos años, insistió que seguirán trabajando para superar la situación de vulnerabilidad que sufren algunos propietarios por tener sus licencias anuladas y no poder acceder a una declaración de asimilado fuera de ordenación tal como está en la ley". Para él, una de las grandes modificaciones que se han conseguido, es la reforma del artículo 1964 del Código Civil de octubre de 2015 en el que se indicaba que la licencia declarada nula por los tribunales, pero sin plazo definido para demoler, prescribía a los 15 años; ahora con la reforma aquellas acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los 5 años. Por lo tanto, después de octubre de 2020, las administraciones ya no podrán exigir la demolición por las sentencias de nulidad anterior a 2015. "Pasado ese plazo, el propietario podrá acogerse al Asimilado Fuera de Ordenación", afirmó Smalley.