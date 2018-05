La ejecutiva local del PSOE no ve motivos para suspender las primarias

La secretaria general del PSOE en Ronda, Isabel Aguilera, evitó ayer entrar en polémicas con sus compañeros del Grupo Municipal socialista en el Consistorio rondeño y con la propia alcaldesa de la ciudad, Teresa Valdenebro, tras conocerse que estos últimos habían pedido a los máximos órganos de dirección de su partido que suspenda el proceso de primarias previsto para la elección de la candidata de las próximas elecciones municipales y la implantación de una gestora en la agrupación local. Una petición que justificaron alegando que la nueva ejecutiva local consideran que trabaja en la calle contra la gestión del propio gobierno municipal socialista y que habría perdido la imparcialidad al decantarse por la celebración de primarias, en la que está previsto que Aguilera y Valdenebro luchen por ser cabeza de lista de los socialistas rondeños.

"No tengo por costumbre llevar los temas internos a los medios de comunicación", señaló Aguilera, que no quiso entrar en mayores profundidades sobre el tema y reconocía el "derecho" de sus compañeros a ejercer las acciones que consideran oportunas. En palabras muy similares se pronunció el portavoz de la ejecutiva local, Rubén Morales, que compareció ante los medios para anunciar que el proceso de primarias había obtenido el respaldo de los militantes necesario de forma "muy amplia" para que continúe adelante. No obstante, la petición de sus compañeros en el Consistorio, apoyados por un grupo de militantes de base, trastocó sus planes iniciales y tuvo que hacer frente a una lluvia de preguntas por parte de los periodistas presentes, aunque no se salió del guión oficial. Morales, ante la insistencia de los periodistas, afirmó que "creo que no hay motivos para suspender las primarias, aunque los compañeros están en su derecho de disentir", palabras que venían casi a calcar a las de su secretaria general y ahora precandidata.

De igual modo, rechazó que desde la dirección local se esté trabajando contra la gestión del Gobierno municipal conformado por PSOE, PA e IU. En este sentido, tan solo admitió que sobre la decisión de regular el tráfico sobre el Puente Nuevo, una medida que generó una importante contestación vecinal en la zona sur de la ciudad, se había pedido "diálogo" para tratar de conseguir una decisión consensuada, "algo que creemos que es posible". Eso sí, Morales reconocía que el hecho de haberse conocido la discrepancia interna existente "no creo que beneficie al partido", aunque evitó ir más allá e insistió en el "derecho" de sus compañeros a "disentir".

Por otra parte, apuntó a la continuidad del proceso de primarias y al objetivo que tendrán que alcanzar ahora las dos precandidatas para lograr un mínimo aval del 5% de la militancia y un máximo del 10% del censo actual, lo que les permitiría continuar adelante en el proceso y medirse el próximo mes de junio en una votación directa de los militantes. Morales calificó como "muy bonito" el proceso de primarias, al tiempo que negó que la ejecutiva local se hubiese decantando por alguna de las dos candidatas. De hecho, anunció que se había acordado que ninguno de los miembros que la integran firmarían avales, al tiempo que señalaba que "será una prioridad que decidan los militantes".

En cuanto a la posibilidad de que el posicionamiento de sus compañeros y las acciones que realizaron pueda conllevar algún tipo de expediente disciplinario, afirmó que "entiendo que no existe esa posibilidad".